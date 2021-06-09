09 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kültür ve Turizm Bakanlığı: Tiyatro sanatçılarının bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Tiyatro sanatçılarının bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak

'nca aşılama programına dahil edilen tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgilerinin, ile paylaşılacağı açıklandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 09.06.2021
ABONE OL
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Tiyatro sanatçılarının bilgileri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada müzisyenler, tiyatrocular, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin bugünden itibaren aşılama programına dahil edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Tiyatro sanatçıları ile bağlı hizmetlerde görev alan kişilerin bilgileri Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından toplanarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Ülkemizde faaliyet gösteren tiyatroların, faaliyetlerinde görev alan oyuncu, yönetmen, dramaturg, teknik görevli gibi kişilere ilişkin Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde yer alan duyuruda paylaşılan 'Aşılama Programı Beyan Listesi'ni hazırlayarak en geç 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 16.00'ya kadar asi.tiyatro@ktb.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA