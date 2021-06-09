İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı devam edecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen sene nisan ayında İşçi Kanunu'na geçici ek madde koyulduğunu belirterek işçi çıkarmanın yasaklandığını açıklamıştı. Koronavirüste vaka sayısındaki artış ile birlikte önlemler alınmaya devam edince Cumhurbaşkanı 17 Mart'ta yasağın uzayacağını açıklamıştı. İşte, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı devam edecek mi?

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile işçi çıkarma yasağı 2 ay daha uzatılmıştı. 16 Nisan 2020'den beri belirlenen şartların dışında işçi çıkaranlar ceza alıyordu, işçi çıkarma yasağının ne zaman son bulacağı belli oldu.