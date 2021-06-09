Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Aybüke Yalçın' mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı.
Başkan Erdoğan, paylaşımında "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım." ifadelerini kullandı.
Tayini Batman Kozluk'a çıktığında "bayrağımızın olduğu her yer bizim" demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu.#AybükeYalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2021
Mekânın cennet olsun kızım... pic.twitter.com/6reBlqEWN9