09 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Aybüke Yalçın' mesajı

Son dakika haberi... Başkan , 4 yıl önce 'ın ilçesinde, PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni 'ı andı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Aybüke Yalçın' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya paylaşımıyla andı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım." ifadelerini kullandı.

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