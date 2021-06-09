09 Haziran 2021, Çarşamba
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PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı

Terör örgütü 'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. 'ın ilçesinde çukur eylemine katıldıkları tespit edilen 5 kişi yakalandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 09.06.2021
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PKK'nın çukur eylemine katılan 5 kişi yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın çukur eylemine katıldıkları tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Cizre ilçesinde 2015-2016'da, çukur eylemlerinde terör örgütü PKK'ın sözde gençlik yapılanması YPS bünyesinde silahlı faaliyette bulunan 5 kişiyi tespit etti. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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