Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak! Bilim Kurulu bugün toplanıyor!
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Koca, 19.00'da açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık edecek.
Aşılamadaki son durum ve güncel vaka sayıları toplantının ana gündem maddeleri olacak.
Toplantının ardından Bakan Koca saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak. Toplantıda aşılama, normalleşme ve uzaktan eğitim gibi konuların ele alınması bekleniyor.
8 HAZİRAN VAKA TABLOSU
Son 24 saate ilişkin virüs verileri açıklandı. İki gündür 5 binlerde seyreden günlük vaka sayısı yeniden 6 binin üzerine çıktı.
Son 24 saatte yapılan 225 bin 527 testte 6 bin 609 kişiye corona virüs tanısı konuldu. Semptom gösteren yeni hasta sayısı ise 557 olarak açıklandı.
Vefat sayılarındaki düşüş ise sürüyor. Son 24 saatte 86 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı 18 Mart'tan bu yana görülen düşük vefat sayısı.
Ağır hasta sayısı da bir önceki güne oranla 6 kişi azalarak bin 44'e düştü. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 836.
Böylelikle salgının başından bu yana tanı konulanların sayısı toplam 5 milyon 300 bin 236'a, vefat edenlerin sayısıysa toplam 48 bin 341'e yükseldi.
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