09 Haziran 2021, Çarşamba
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Şırnak'ta silah kazasında yaralanan uzman çavuş şehit oldu

, 'ta görev sırasındaki silah kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın hastanede şehit olduğunu açıklayarak, başsağlığı mesajı paylaştı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Şırnak'ta silah kazasında yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "8 Haziran'da Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.

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