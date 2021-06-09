Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hayvan hakları talimatı!
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısının ana gündem maddesini hayvan hakları yasası oluşturdu. Başkan Erdoğan’ın "Meclis kapanmadan bu kanunu çıkarın" talimatını verdiği öğrenildi. Yasa ile artık hayvanlar ‘eşya’ olmaktan kurtulup ‘canlı’ gibi korunacak. Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikâyete gerek kalmaksızın resen soruşturma açabilecek.
Toplantıda, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal konuyla ilgili bir sunum yaptı. Erdoğan'ın "Meclis kapanmadan bu kanunu çıkarın" talimatını verdiği öğrenildi. Bu kapsamda, Hayvan Hakları Yasası'nın temmuz ayında Meclis'e sunulması planlanıyor. Yasa ile artık hayvanlar 'eşya' olmaktan kurtulup 'canlı' gibi korunacak.
SAHİBİ SORUMLU TUTULACAK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; evdeki hayvanlara çip takılacak, sokağa bırakanlara 2 bin TL'ye kadar ceza verilecek. Hayvanların yaptığı bütün eylemlerden sahibi sorumlu olacak. Tehlikeli ırkların alımı ve satımı yasak olacak. Bu ırkları sattığı tespit edilen kişilere para cezası verilecek, tasmasız ve ağzı açık gezdirenler ya da çocukların olduğu yerlere sokanlara yaptırım gelecek.
EZİYETE 6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS
Yeni düzenleme ile Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikâyete gerek kalmaksızın resen soruşturma açabilecek. Hayvanlara işkence ederek öldürenlere 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, eziyet edenlere ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Toplantıda, bu cezaların 'erteleme' olmaksızın uygulanması yönünde öneri de gündeme geldi. Konuyla ilgili infaz yasasında yapılabilecek değişiklikler masaya yatırılacak. İnfaz yasasıyla ilgili değişiklik yapılması durumunda, bu düzenleme hayvan haklarını da kapsayacak. AK Parti kurmayları, hayvan hakları yasasıyla ilgili önümüzdeki günlerde yeniden toplantılar yaparak, teklife son şeklini verecek.
YAPAY ZEKA TALİMATI
Öte yandan, toplantıda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri tarafından yapılan sunumda da Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu dijital dönüşüm süreci ele alındı. AK Parti'nin toplamda 36 tane yazılımının olduğu belirtilen sunumda, parti seçmen iradesini ve tercihlerini analiz etmek için yeni bir çalışma yapacağı belirtildi. Başkan Erdoğan'ın sunumla ilgili, çağın en önemli konularından birinin yapay zekâ olduğuna vurgu yaparak "Bununla ilgili arkadaşlara destek verelim, çalışalım" talimatını verdiği öğrenildi.
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