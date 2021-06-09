Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan hayvan hakları talimatı!



YAPAY ZEKA TALİMATI

Öte yandan, toplantıda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri tarafından yapılan sunumda da Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu dijital dönüşüm süreci ele alındı. AK Parti'nin toplamda 36 tane yazılımının olduğu belirtilen sunumda, parti seçmen iradesini ve tercihlerini analiz etmek için yeni bir çalışma yapacağı belirtildi. Başkan Erdoğan'ın sunumla ilgili, çağın en önemli konularından birinin yapay zekâ olduğuna vurgu yaparak "Bununla ilgili arkadaşlara destek verelim, çalışalım" talimatını verdiği öğrenildi.