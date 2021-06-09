İstanbul'da PKK operasyonu! Beyoğlu İlçesi HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı
Son dakika haberine göre; İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilçedeki 12 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, Beyoğlu İlçesi HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor gözaltına alındı.
HDP'Lİ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasının faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla başta Beyoğlu olmak üzere 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyona özel timler de destek verdi. Adreslere baskın yapan terörle mücadele ekipleri, uzun süre arama yaptı. Aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda, gözlatına alınanlar arasında Beyoğlu İlçesi HDP Eş Başkanı Mehmet Sait Bor da bulunuyor.
SOKAK YAPILANMASI
Operasyon kapsamında Beyoğlu Tarlabaşı'nda da bir adrese terörle mücadele ekipleri tarafından baskın yapıldı. Baskında adreste arama yapan polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin örgütün sokak yapılanması içinde olduğu belirtildi. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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