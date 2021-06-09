Başkan Erdoğan: Marmara'yı ve İstanbul'u her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin keyfine terk etmeyeceğiz

Marmara Denizi, uzun bir süredir müsilaj (deniz salyası) tehlikesi altında. Deniz canlılarını da tehdit eden bu tehlikeye karşı, herhangi bir çözüm getiremeyen CHP'li İBB yönetimi, halktan da büyük tepki çekti. Günlerdir süren müsilaj riskine karşı AK Parti Hükümeti Başkan Erdoğan liderliğinde Marmara'yı kurtarma operasyonu başlattı. Marmara'yı yeniden eski günlerine kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Erdoğan "Göz bebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u her yerinden basiretsizlik akan yatırım düşmanı bir zihniyetin keyfine terk etmeyeceğiz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN CHP'Lİ İBB'Yİ BU SÖZLERLE EEŞTİRMİŞTİ

"Çevre ve tabiatımızın korunması bizim için ezelden uzanan bir davadır. Parti kürsülerinden yalan ve iftiralardan ibaret iddiaları, aksi yöndeki belgeler önlerine koyduğu halde çevrecilik olmaz.

Ülkenin ve milletin hayrına her projeyi çevre bahanesiyle engellemeye çalışarak da çevrecilik yapılamaz. Çevrecilik üstlendikleri görevi yerine getiremeyenlerin daha önce başlanan işleri durdurmaları hiç değildir.

Türkiye'yi 81 vilayetinde olduğu gibi İstanbul'u ve benzer sıkıntıların yaşandığı diğer şehirlerimizi bu tür insafsızlıklara terk etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

"MARMARA'YI VE İSTANBUL'U HER YERİNDEN BASİRETSİZLİK AKAN BİR ZİHNİYETİN KEYFİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

Başkan Erdoğan ayrıca "Müsilaj meselesi kalıcı çözüm getirmek için stratejik planımızı 3 ay içinde tamamlıyoruz. Meclis grubumuz bu konuda araştırma komisyonu korumak için gereken girişimleri başlattı.

Gözbebeğimiz Marmara'yı ve İstanbul'u Silahtarağa'daki arıtma tesisinin yapımını törenle durduran arkadaşlar burası çok önemli, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden, Beykoz'daki ve Şile'deki dereleri, arıtma tesislerini işletemeyerek kire pise bulayan, pek çok yerde çöp toplamaktan bile aciz olan, her yerinden basiretsizlik akan zihniyetin keyfine bu ülkeyi terk edemeyiz." ifadelerini kullandı.