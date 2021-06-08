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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'LGS'de benzer soru' iddiasına cevap

Son dakika haberleri... LGS'deki benzer soru iddialarına yanıt veren Bakanı , "İtiraz yolları belli, müracaat yolları belli. Delil olmayan konularda daha dikkatli olunmalı" dedi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'LGS'de benzer soru' iddiasına cevap

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan LGS'de benzer sorular olduğu iddiası üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yanıt verdi.

Bakan Selçuk, "İtiraz yolları belli, müracaat yolları belli. Delil olmayan konularda daha dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

"SOMUT DELİL YOK"

Bakan Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada ise, "Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer. Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ıspatlaması gerekiyor" dedi.

Selçuk, ortada iddiaların olduğunu ancak ıspat olmadığını söyleyerek, "Ortada somut delil yok. Biz hiç kimseden soru almayız, kimsenin de sorusunu yayımlamayız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Liselere giriş için pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atılmıştı.

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