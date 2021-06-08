Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda kritik açıklama
Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin ilkesiz saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "Hükümeti düşürmek için vatanı düşürmeye hazırlar. Ancak bu vatan düşmeyecek" dedi. Erken seçim çığırtkanlığına tepki gösteren Bahçeli, Türkiye'nin gündeminde böyle bir maddenin olmadığını belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
Bugünkü şartlarda çevre sorunları sadece çevre kirliliği olarak değil, toplumsal, siyasal boyutları olan karmaşık sorunlar yumağı haline gelmiştir. Marmara Denizi'nde baş gösteren, kıyılarımızda feci bir boyuta ulaşan deniz salyası daha derinlikli düşünmemizi sağlamıştır. Mikrobiyolojik varlıklar yoğun şekilde sahillerimize tutunmuştur.
Deniz salyasının kıyılarımızda dikey bir hareketle dibe doğru indiği de gözlenmektedir. Deniz canlılarının oksijeni kesilmektedir. Bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuz açıktır.
"TEMİZLİĞİ YÜREKTEN DESTEKLİYORUZ"
Çevre demek aynı zamanda vatan demektir. Sahillerimizi işgal eden deniz salyasıyla mücadele konusunda alınacak tedbirlere destek vereceğimizi , yapılacak her çalışmanın yanında duracağımızı kararlılıkla ifade ediyorum. Eylem planını bugünden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki temizliği yürekten destekliyoruz. Deniz salyası belasını yenmek için el birliğine güç birliğine ileri düzeyde ihtiyaç olduğu asla unutulmamalıdır.
ZİLLET İTTİFAKINA SERT TEPKİ
Dilek ve ümidimiz siyasi etik yasasının daha fazla gecikmeden süratle çıkarılmasıdır. Siyaset centilmenlik içinde yapılmalıdır. Söylenenin aksine su testisi su yolunda kırılmadan adresine ulaşılabilmelidir, siyaset bunun için vardır. Doğru sözlü, yüce gönüllü, yumuşak huylu, ağır başlı, zalime düşman mazluma dost bir siyaset huzurun anahtarıdır.
Geçmişine sırt dönüp çıkarlarına bakanların görünürlüğü artmıştır. Türkiye'de Başbakanlık yapmış bir şahsın, kendisiyle birlikte mezara gitmesi gereken sırları saçması, devletin kimlere geldiğini göstermiştir. Serok Ahmet böyledir, bu Serok'un yanında sakın konuşmayın aman ha sır verme gafletine düşmeyin. Aynı şey selamsız Babacan için de geçerlidir. Serok için deniz bitmiş, filikası su almıştır.
Zillet İttifakını asıl ve yedek kadrosunu teşkil eden siyasi partinin başkanlarının iddia ve itirafları düşünce namusu açısından yüz kızartıcıdır. Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde muhalefet partileri birbirleriyle çelişir gibi olan düşüncelerini göstermekte sorumludur. Demokrasinin bekası iki ucu keskin bıçak gibi parlayan bu hassasiyete bağlıdır. Herkesi buna uymaya bekliyoruz. Serok ve devasızın buna uymayacağını da peşinen biliyoruz. Eğer iktidar karşısına geçen muhalefet partileri devleti ve milleti kötülemeye pahasına da olsa her şeyi kötülemek yoluna çıkarsa, iktidarla muhalefet arasındaki husumet soysuzlaşırsa demokratik rejimin atisi yoktur. Bu sözlerin sahibi Merhum İsmet İnönü'dür. İlerleyen yıllarda İnönü'nün yerinde yeller estiği de bir başka konudur.
Patlaması kaçınılmaz olan balonların fikir kisvesine bürünerek siyasete bürünmesi kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Maalesef bugün Türkiye'nin en önemli sorunu siyasetin kendi içinde neden olduğu açmazlardır. CHP'nin hali tamı tamına budur. Zillet ittifakı siyasetini Türkiye'ye karşı konumlandırmıştır. Organize suç örgütlerine sözcülük yapan kişiliksiz bir muhalefet vardır. Bu vatan düşmeyecek, Türk milleti zillete boyun eğmeyecektir. CHP ve İP'in siyasi idaresi güdümlüdür. Bunların rotasını belirleyen temelsiz isnatlar, küresel senaryolardır. CHP ile İP'in gizli ortağı HDP, cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak aday çıkarmanın ciddi bir ortaklık olacağını ortaya çıkarmıştır. HDP, CHP ile İP'i çoktan kafeslemiş, üzerlerine de kilidi vurmuştur. Bunların ayağa kalkmaya mecalleri kalmamıştır. Şu anda kamuoyunu hazırlama süreci devrededir. HDP'nin CHP ile İP'i bir karara zorlaması son zamanlarda iyice yoğunlaşmıştır. 2023 seçimlerinde ne olacağından daha önce çözümü milli ve hukuki aciliyet olan devasa bir sorun vardır.
HDP'YE YENİDEN KAPATMA DAVASI
HDP'nin kapatılması için beklenen dava dün açılmıştır. Bu bölücü partinin hemen hemen tüm organları vasıtasıyla suç işlenmesini tahrik ettiği somut delillerde belirlenmiştir. Tüm gözler AYM'ye çevrilmiştir.
AHMET ŞIK HAKKINDA SORUŞTURMA
Dokunulmazlığı kaldırılıp yargıya teslim edilmeli. Yeri Meclis değil demir parmaklıklardır. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. Bu bölücünün layık olduğu yer demir parmaklıklar arkasıdır. HDP terörün siyaset ayağıdır. HDP'nin kapatılması kaydının silinmesi hepimizin namus borcudur.
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