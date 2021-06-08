Müjdeyi Başkan Erdoğan açıklamıştı! 100 maddelik öneri raporu hazırlandı

Bu ekonomik göstergeler yerli imalatın artırılmasını ve yerlileşmenin sağlanmasının, bu sayede dışa bağımlılığın azaltılmasının önemini ortaya koydu. Bunun yanı sıra, salgınlar, krizler, savaş durumları ve pandeminin kurulacak Sağlık Endüstrileri Başkanlığı'nın ulusal güvenlik açısından da önemini bir kez daha gözler önüne serdi.