Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Amasra-1 kuyusundan çıkarılan gaz enerjiye dönüştü

Dönmez, Twitter hesabından, gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından ilk defa yakılmasına ilişkin test görüntülerini paylaşarak, "Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak." ifadelerini kullandı.