Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Amasra-1 kuyusundan çıkarılan gaz enerjiye dönüştü
Son dakika haberi... Türkiye, enerji alanında çağ atlamaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci keşfi olan Amasra-1 kuyusundan çıkarılan doğal gazın yakılarak mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğünü bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından, gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından ilk defa yakılmasına ilişkin test görüntülerini paylaşarak, "Karadeniz'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi Türkiye'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni rezerv keşfettiğini açıklamıştı.
Söz konusu keşifle, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği toplam gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...
- Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...
- 40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...
- Ve resmen açıklandı, kredi müjdesi! 5,10,15,20 bin TL başvurana veriliyor! ING, Garanti, Yapı Kredi, Akbank...
- 2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...
- YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT...
- AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?
- Kritik tarih... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...
- Son dakika: Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayram genelgesi yayımlandı mı?
- Tarih açıklandı mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
- Son durum: Hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu?