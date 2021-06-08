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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Amasra-1 kuyusundan çıkarılan gaz enerjiye dönüştü

Son dakika haberi... , enerji alanında çağ atlamaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Türkiye'nin 'deki ikinci keşfi olan Amasra-1 kuyusundan çıkarılan doğal gazın yakılarak mühendislerin elinde enerjiye dönüştüğünü bildirdi.

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Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Amasra-1 kuyusundan çıkarılan gaz enerjiye dönüştü

Dönmez, Twitter hesabından, gazın laboratuvar ortamında mühendisler tarafından ilk defa yakılmasına ilişkin test görüntülerini paylaşarak, "'deki ikinci keşfimiz Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz mühendislerimizin elinde enerjiye dönüştü. Keşfimizin ateşi 'mizin gecelerini daha aydınlık, kışlarını daha sıcak, sanayisini daha güçlü kılacak." ifadelerini kullandı.

Amasra-1 kuyusundan çıkarılan gaz enerjiye dönüştü AMASRA-1 KUYUSUNDAN ÇIKARILAN GAZ ENERJİYE DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı geçen hafta Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni rezerv keşfettiğini açıklamıştı.

Söz konusu keşifle, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği toplam gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

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