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Marmara Denizi'ndeki müsilaja yönelik son dakika gelişmesi! AK Parti'den yeni önerge sundu

, başta olmak üzere denizlerdeki (deniz salyası) sorununun nedenlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Komisyonu kurulmasını için Başkanlığına önerge sundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Marmara Denizi'ndeki müsilaja yönelik son dakika gelişmesi! AK Parti'den yeni önerge sundu

, 'nde görülen musilajın araştırması için Araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti.

AK Parti Marmara'da görülen musilajın araştırılması amacıyla bir komisyon kurulması talebini Başkanılığına iletti. Teklife göre, musilajın deniz suyunun ısınması ile birçok olumsuzluğa sebep olduğu belirtilerek, bu ısınmaya deniz kirliliğinin artması ve denizin durağan olması faktörleri de eklendiği zaman bazı plankton türleri daha hızlı çoğalıp sorununun büyümesine sebep olduğu ifade edildi.


Deniz çevresinin kirlenmesini önlemek, kirliliği azaltmak ve kontrol edebilmek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak bugüne kadar en öncelikli hedef olduğu kaydedilen açıklamada, bu kapsamda sadece ekolojik değil, ekonomik ve sosyal etkileri de bulunan ve başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizdeki müsilaj sorununun sebeplerinin tespit edilmesi, detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla Meclis Araştırma açılması istenmektedir.

AK PARTİ'NİN VERDİĞİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU TEKLİFİNDE ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:

"İstanbul ilinde 2002 yılında sadece 12 adet atık su arıtma tesisi var iken 2020 yılında atık su arıtma tesis sayısı 87'ye yükselmiştir. Atık su hizmeti verilen belediye nüfusu oranı 2002 yılında yüzde 35 iken 2020 yılında yüzde 89'a yükseltilmiştir. Alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla atık su arıtma tesisini kuran ve mevzuata uygun çalıştıran atık su altyapı yönetimlerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca enerji teşviki verilmektedir. Bu kapsamda 2011 ila 2020 yıllarında 606 milyon TL ödeme yapılmıştır. Ülkemizde deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sayesinde temiz denizlerin bir göstergesi olan Mavi Bayraklı Plaj sayımız 2002 yılında 127 adet iken, yüzde 283'lük bir artışla 2020 yılında 486 adet olmuştur. 2002 yılında deniz yetki alanlarında bulunan gemilerin normal faaliyetleri sonucu ürettiği atıkların alımını yapan kıyı tesisi sayısı bulunmazken, 2020 yılı sonu itibariyle 305 adet kıyı tesisinde gemilere atık alım hizmeti verilmektedir. Bu atıklar, türlerine göre ayrıştırılarak geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir. 2002 yılında, deniz çöpleri ile mücadeleye yönelik herhangi bir çalışma bulunmazken; 2020 yılında denize kıyısı bulunan tüm illerimizde deniz çöpleri il eylem planları uygulamaya alınmıştır. Sıfır Atık Mavi Hareketi ile birlikte denizlerin korunması ve deniz temizliği seferberliği başlatılmıştır. Sıfır Atık Mavi Hareketi ile başlatılan kampanya ve Deniz Çöpleri İl Eylem Planları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 2019 yılında toplam 65 bin 250 ton deniz çöpü (deniz yüzeyi, kıyı, plaj ve deniz dibinden) toplanarak, bertarafa gönderilmiştir. 2020 yılı itibari ile bir ulusal, 6 bölgesel acil müdahale planı ile 366 kıyı tesisine ait risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır. 'Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme ve Değerlendirme Programı (DEN-İZ)' 2014 yılından itibaren üçer yıllık izleme programı haline getirilmiş böylece düzenli ve veri kesintisi olmadan izleme yapılmasına imkan sağlayan bütüncül bir programa dönüştürülmüştür. Tüm denizlerimizde 11 enstitü ve 3 araştırma gemisi ile 353 noktada bilimsel çalışmalar düzenli olarak yürütülmektedir."

BAKAN KURUM: MARMARA HEPİMİZİN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Marmara, bütün dünyanın göz bebeği. Bu yüzden bütün Türkiye'nin kalbi, yüreği burada. İstanbul'da, Marmara'da. Bugün hepimiz, tek yürek, tek ses olduk. Hep birlikte 'Marmara Hepimizin' diyoruz. Bugün; balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Ben bu vesileyle; Marmara bölgesinde yaşayan 25 milyon vatandaşımıza, çevre gönüllülerimize, doğaseverlerimize, Marmara sevdalılarına, İstanbul sevdalılarına, ekranları başında bizleri izleyen, on binlerce destek mesajı gönderen vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.." ifadelerini kullanmıştı.

EN HIZLI ŞEKİLDE TEMİZLEYECEĞİZ

Bakan Kurum, "İşte bugün de; milli bir mesele olan bu güzel seferberliğimizle, inşallah Marmara denizimizi en hızlı şekilde temizleyecek; en duru, en saf, en berrak haline hep birlikte yeniden kavuşturacağız. Müsilaj sorununun çıktığı ilk andan itibaren titizlikle takip ettik. 300 uzman ekibimizle 91 noktada izleme noktası belirlerdik ve hem karada hem de denizde tüm atıksu ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında toplam 430 denetim yaptık.

Denizlerde müsilaj seferberliği! DENİZLERDE MÜSİLAJ SEFERBERLİĞİ!

Müsilaj neden olur? Sağlığı etkiler mi? MÜSİLAJ NEDEN OLUR? SAĞLIĞI ETKİLER Mİ?

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