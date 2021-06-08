CHP’li başkandan kadrolaşma itirafı: Getirin yetişmiş CHP’li alayım işe

CHP'li Başkan Lütfü Savaş'tan kadrolaşma itirafı geldi. CHP'de, belediyelerin gelir kapısı yapılmasına her geçen gün yenileri ekleniyor.

Hatay'da akrabalarını büyükşehir belediyesinde istihdam ettiği ortaya çıkan, başkan Lütfü Savaş'tan itiraf gibi bir açıklama geldi.