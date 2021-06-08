CHP’li başkandan kadrolaşma itirafı: Getirin yetişmiş CHP’li alayım işe
Hatay'da akrabalarını büyükşehir belediyesinde istihdam ettiği ortaya çıkan Başkan Lütfü Savaş'tan kadrolaşma itirafı geldi. Doğuş TV’ye konuşan Savaş'a, kadro ve bürokrat yapılanmasıyla ilgili eleştiriler hatırlatılınca, "Getirin bana yetişmiş CHP’li varsa alayım" yanıtını verdi.
CHP'li Başkan Lütfü Savaş'tan kadrolaşma itirafı geldi. CHP'de, belediyelerin gelir kapısı yapılmasına her geçen gün yenileri ekleniyor.
Hatay'da akrabalarını büyükşehir belediyesinde istihdam ettiği ortaya çıkan, başkan Lütfü Savaş'tan itiraf gibi bir açıklama geldi.
Doğuş TV'de konuşan Savaş'a, kadro ve bürokrat yapılanmasıyla ilgili eleştiriler soruldu.
CHP'li Lütfü Savaş da "Getirin bana yetişmiş CHP'li varsa, alayım" yanıtını verdi.
Başkan Lütfü Savaş'ın kendisini belediyenin iştiraklerinden biri olan HATSU şirketine yönetim kurulu başkanlığına atadığı ortaya çıkmıştı.
Aynı zamanda Savaş'ın kardeşi, Metin Savaş'ın da HATSU'nun özel kalem müdürü yapıldığı, diğer kardeşi Mehmet Savaş'ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi oldu ortaya çıkmıştı.
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