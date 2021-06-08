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CHP’li başkandan kadrolaşma itirafı: Getirin yetişmiş CHP’li alayım işe

'da akrabalarını büyükşehir belediyesinde istihdam ettiği ortaya çıkan Başkan 'tan kadrolaşma itirafı geldi. ’ye konuşan Savaş'a, kadro ve bürokrat yapılanmasıyla ilgili eleştiriler hatırlatılınca, "Getirin bana yetişmiş CHP’li varsa alayım" yanıtını verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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CHP’li başkandan kadrolaşma itirafı: Getirin yetişmiş CHP’li alayım işe

CHP'li Başkan 'tan kadrolaşma itirafı geldi. CHP'de, belediyelerin gelir kapısı yapılmasına her geçen gün yenileri ekleniyor.

'da akrabalarını büyükşehir belediyesinde istihdam ettiği ortaya çıkan, başkan Lütfü Savaş'tan itiraf gibi bir açıklama geldi.

'de konuşan Savaş'a, kadro ve bürokrat yapılanmasıyla ilgili eleştiriler soruldu.

CHP'li Lütfü Savaş da "Getirin bana yetişmiş CHP'li varsa, alayım" yanıtını verdi.

Başkan Lütfü Savaş'ın kendisini belediyenin iştiraklerinden biri olan şirketine yönetim kurulu başkanlığına atadığı ortaya çıkmıştı.

Aynı zamanda Savaş'ın kardeşi, 'ın da HATSU'nun özel kalem müdürü yapıldığı, diğer kardeşi 'ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi oldu ortaya çıkmıştı.

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