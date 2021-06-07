07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Drian ile görüştü

Son dakika haberine göre , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ’da Dışişleri Bakanı ’la görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Drian ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la çok boyutlu ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık. Fransa'yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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