Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı Drian ile görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa’da Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la çok boyutlu ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık. Fransa'yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.
İŞTE GÖRÜŞMEDEN KARELER: