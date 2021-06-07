07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'nin gözü AK Parti MYK'da! Toplantının önemli maddelerini neler oluşturuyor?

Türkiye'nin gözü AK Parti MYK'da! Toplantının önemli maddelerini neler oluşturuyor?

MYK'nın gündemini değerlendiren A Haber muhabiri Lamia Ayhan, 'ın için kesin talimat verdiğini ve önemli bir gündem maddesi olduğunu dile getirdi. çalışmalarının da konuşulacağını belirten Ayhan, "AK Parti 2023'ü yeni ve sivil bir anayasa ile karşılayacak" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
ABONE OL
Türkiye'nin gözü AK Parti MYK'da! Toplantının önemli maddelerini neler oluşturuyor?

saat 14.00'te liderliğinde toplandı. 'nin gündemini TBMM'deki çalışmalar oluşturuyor. A Haber muhabiri Lamia Ayhan Türkiye'nin yakından takip ettiği toplantıyı değerlendirdi.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATI VAR"

Uzun zamandır beklenen 'nda sona gelindiğini belirten Lamia Ayhan, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin talimatı var. Başkan Erdoğan çalışmanın tamamlanıp yasalaşmasını istiyor. Hayvanlara karşı işlenen suçlara ağır cezalar ve yaptırımlar geliyor." dedi.

SAVCILARINA RE'SEN SORUŞTURMA YETKİSİ

Yeni düzenleme ile Cumhuriyet Savcıları hayvana eziyette şikayete gerek kalmaksızın re'sen soruşturma açabilecek. Hayvanlara işkence ederek öldürenle 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası, eziyet edenlere ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu cezalar ertelenmeyecek. Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

KISIRLAŞTIRMAYI BELEDİYELER YAPACAK

Sokak hayvanlarının kısırlaştırmasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu olacak. Bakanlık kontrolünde belediyeler kısırlaştırma yapabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden belediyelere kısırlaştırma için ek bütçe verilecek. Hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili şikayetler Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım Müdürlüklerine yapılacak. Apartmanda hayvan besleme sayısına sınırlama getirilecek.

İşte madde madde yapılacak değişiklikler:

*Hayvanların kimlikleri olacak

*Hayvanı sokağa bırakanlara 2 bin TL para ceza

* Savcılık re'sen harekete geçecek

* Hayvanı canice öldürenlere 4 yıl, eziyet edenlere 3 yıl hapis cezası verilecek

* Nesli tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketen kişiye 5 yıl hapis

YENİ ANAYASA ÇALIŞMASI DA KONUŞULACAK

AK Parti ve 'nin çalışmalarına da değinen Lamia Ayhan, "Bir diğer madde ise yeni anayasa çalışmaları. AK Parti 2023'ü yeni ve sivil bir anayasa ile karşılayacak." şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN "128 MADDE" DEMİŞTİ

Haziran'ın ilk gününde önemli açıklamalarda bulunan Başkan çalışmalarını değerlendirmişti.

Son durum hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, "Şahsım ve heyetimle sayın Bahçeli ile görüşeyeceğiz. Anayasa çalışmamızı yapan ekiple bizim heyetimiz konuşacak bir değerlendirme yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ilave edilmesi gereken çıkarılması gereken ne gibi maddeler vardır bunları konuşacağız. Tamam dediğimiz zaman da Devlet (Bahçeli) Bey'e de takdim edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın bu ortak çalışmasıyla ne gibi eksikler var bunlara bakacağız. Ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz. Adeta Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. En geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım ve bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı kalkıp Cumhur İttifakı'na ulaştıralım..." şeklinde konuştu.

MHP'YE SUNULDU

AK Parti MYK'sını değerlendiren A Haber muhabiri Lamia Ayhan, "MHP'ye sunulan siyasi partliler yasası ve seçim yasasına dair değerlendirmeler de MYK'da yer alacak. Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanlığı'nın da MYK'da bir sunumu olacak." ifadelerine yer verdi.

AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı MHP'ye sundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Merkez Yürütme Kurulunca (MYK) geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında oluşturulan komisyonun hazırladığı metin MHP'ye gönderildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun geçen haftaki toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MYK üyelerine sunulan taslak, önce MHP ile müzakere edilecek. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki AK Parti heyeti ve MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek metin, ardından genel başkanların onayına sunulacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı son incelemenin ardından çalışma, diğer siyasi partilerle paylaşılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA