Türkiye'nin gözü AK Parti MYK'da! Toplantının önemli maddelerini neler oluşturuyor?

Son durum hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, "Şahsım ve heyetimle sayın Bahçeli ile görüşeyeceğiz. Anayasa çalışmamızı yapan ekiple bizim heyetimiz konuşacak bir değerlendirme yapacağız 128 madde üzerinde. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ilave edilmesi gereken çıkarılması gereken ne gibi maddeler vardır bunları konuşacağız. Tamam dediğimiz zaman da Devlet (Bahçeli) Bey'e de takdim edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın bu ortak çalışmasıyla ne gibi eksikler var bunlara bakacağız. Ortaklaşa bir çalışmayı yürütelim istiyoruz. Adeta Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. En geniş anlamda bir uzlaşı sağlayalım ve bunun neticesinde meydana gelen hazırlığımızı kalkıp Cumhur İttifakı'na ulaştıralım..." şeklinde konuştu.

MHP'YE SUNULDU

AK Parti MYK'sını değerlendiren A Haber muhabiri Lamia Ayhan, "MHP'ye sunulan siyasi partliler yasası ve seçim yasasına dair değerlendirmeler de MYK'da yer alacak. Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanlığı'nın da MYK'da bir sunumu olacak." ifadelerine yer verdi.