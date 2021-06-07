AK Parti'den metro hattına beton döken CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Hesabını milletimiz sorar

"İBB YÖNETİMİ İSTANBUL'U 2 YILDIR YÖNETEMEMEYE DEVAM EDİYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Batur da CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'u 2 yıldır yönetememeye devam ettiğini dile getirdi.

CHP'li İBB yönetiminin Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan metro hattının açılan tünel ve şaftlarını kamyonlarla hafriyat taşıyıp doldurarak kapattığını aktaran Batur, "Bunu da büyük bir pişkinlikle açıklamaya çalışmaktadır. Biz de il başkanlığı olarak bazı soruları sorma mecburiyetinde hissettik." dedi.

İBB yönetimine seslenen Batur, sözlerine şöyle devam etti:

"Büyükşehir belediyesi yönetimine soruyoruz; bu metro hattını hafriyatla doldurarak kapatma işi, sizin yeni bir hafriyat döküm sahası stratejiniz midir? Yeni bir hafriyat döküm sahası keşfettiğinizi düşünmenizden midir? Bir önceki dönem kendi öz kaynaklarımızla başlattığımız bu metro hattı inşaatını, seçimden önce 'İstanbul'un kaynakları İstanbul'a yeter.' diyerek yola çıkıp, 2020 mali yılında 6 milyar 800 milyon öz kaynak getireceğinizi vadedip sadece 2 milyar 800 milyonunu gerçekleştirerek sınıfta kaldığınız öz kaynak yetersizliğinizden mi kapattınız?

2 yıl içinde İBB gibi saat gibi çalışan bir yapıyı borçlandırarak tarihinde ilk kez hukuken borçlanamaz hale getirdiniz ve hukuken borçlanamayacağını bildiğiniz halde 'Kredi onayı gerçekleşseydi buna devam edebilirdik, bu metro hattını kapatmamamızın sebebi bu kredi onayının gerçekleşmemesidir.' açıklamanız, hizmet belediyeciliğini bir kenara bırakıp, algı, reklam ve ajans belediyeciliğinin yeni bir versiyonu mudur?"