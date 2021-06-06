07 Haziran 2021, Pazartesi
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Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan terörist yakalandı

ve 'tan kaçak yollarla 'ye girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. tarafından yapılan açıklamada yakalananlardan birinin PKK'lı terörist olduğu belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 9 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye ve Irak'tan ülkemize girmeye çalışan 9 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG'li terörist olduğu belirlendi" denildi.

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