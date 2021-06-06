Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 9 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye ve Irak'tan ülkemize girmeye çalışan 9 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG'li terörist olduğu belirlendi" denildi.