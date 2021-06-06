07 Haziran 2021, Pazartesi
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Pazar günü kısıtlaması kalkıyor mu? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

Pazar günü sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kademeli normalleşme sürecinde Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Pazar günü kısıtlamasının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, ? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Pazar günü kısıtlaması kalkıyor mu? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Vaka sayısının düşmesi ile birlikte ikinci kademeli normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağında değişiklik yapıldı. Cumartesi günü tam gün kısıtlaması kaldırıldı. Tam gün kısıtlama sadece pazar günü uygulanıyor. Peki, ? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI NE ZAMAN KALKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, pazar günü tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının hangi tarihte biteceği henüz bilinmiyor. Ancak, Kabine Toplantısı 10 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda salgına ilişkin son gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor. Kabine'de kısıtlamalar ile ilgili yeni kararların da alınması öngörülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.31 itibarıyla 30 milyon 486 bin 142'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 5 Haziran saat 23.31 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 467 bin, ikinci doz aşı 13 milyon 19 bin 142 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 486 bin 142 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 963 bin 664, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 85 bin 638, toplam 5 milyon 49 bin 302, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 455 bin 686, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 102 bin 542, toplam 2 milyon 558 bin 228, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 184 bin 201, ikinci doz aşı sayısı 900 bin 271, toplam 2 milyon 84 bin 472 olarak kayıtlara geçti.

6 BİN 126 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 542 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 250 bin 625'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594, vefat sayısı 48 bin 68 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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