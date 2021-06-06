Pazar günü kısıtlaması kalkıyor mu? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Vaka sayısının düşmesi ile birlikte ikinci kademeli normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağında değişiklik yapıldı. Cumartesi günü tam gün kısıtlaması kaldırıldı. Tam gün kısıtlama sadece pazar günü uygulanıyor. Peki, pazar günü kısıtlaması kalkıyor mu? Pazar tam gün sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI NE ZAMAN KALKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, pazar günü tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının hangi tarihte biteceği henüz bilinmiyor. Ancak, Kabine Toplantısı 10 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda salgına ilişkin son gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor. Kabine'de kısıtlamalar ile ilgili yeni kararların da alınması öngörülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.