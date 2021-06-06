07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti'den Ahmet Davutoğlu’na gönderme! "Seçim sonucu kapak olmuş"

AK Parti'den Ahmet Davutoğlu’na gönderme! "Seçim sonucu kapak olmuş"

genelinde bir beldede belediye başkanlığı seçimi, 753 köy ve mahallede ise muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimi yapıldı. 'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı yüzde 63.4 oy alarak kazandı. BBP’nin adayının yüzde 31.4 oy aldığı öğrenildi. Seçim sonuçlarını değerlendiren AK Parti Kırıkkale Milletvekili da; “Afyonkarahisar Güney Belediye Başkanlığı seçimleri ’na, kapak olmuş. AK Parti 1024, , 17 oy aldı. 1 Kasım’da, yüzde 49 oyu kim almış acaba? Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Reis’in gölgesinde kendini nimet sayanlara Afyonkarahisarlı kardeşlerim dersini vermiş.” dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
ABONE OL
AK Parti'den Ahmet Davutoğlu’na gönderme! Seçim sonucu kapak olmuş

genelinde bir beldede belediye başkanlığı seçimi, 753 köy ve mahallede ise muhtarlık ve ihtiyar heyetleri seçimi yapıldı. 'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Erol Karabacak yüzde 63.4 oy alarak kazandı. BBP'nin adayının yüzde 31.4 oy aldığı öğrenildi.

Öte yandan seçim sonuçlarına dair AK Parti'den 'na gönderme geldi.

ÖZKAYA: "SEÇİM SONUÇLARI CUMHUR İTTİFAKI AÇISINDAN FEVKALADE BAŞARILI BİR SONUÇ"

SABAH'a konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat , "Afyonkarahisar, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında gibi ilk günkü aşkla sapasağlam durmaktadır. Seçim sonuçlarını bunu teyit etmektedir" dedi.

Özkaya; seçim sonuçlarının Cumhur İttifakı açısından fevkalade başarılı bir sonuç olduğunu belirterek, "BBP'den aday olan arkadaşımız da AK Parti'den aday olmak istemişti. Ancak bizim tercihimiz Erol Karabacak'tan yana oldu. Yüzde 90'la kazanacağımız seçimi yüzde 64 ile kazandık. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kazanan Cumhur ittifakıdır. Kazanan Afyonkarahisar ve Güney kasabasıdır. Afyonkarahisar, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında Karahisar Kalesi gibi ilk günkü aşkla sapasağlam durmaktadır. Seçim sonuçlarını bunu teyit etmektedir" diye konuştu.

CAN: "AFYONKARAHİSAR GÜNEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇIMLERI AHMET DAVUTOĞLU'NA, KAPAK OLMUŞ"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili da; "Afyonkarahisar Güney Belediye Başkanlığı seçimleri Ahmet Davutoğlu'na, kapak olmuş. AK Parti 1024, Gelecek Partisi, 15 oy aldı. 1 Kasım'da, yüzde 49 oyu kim almış acaba? Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Reis'in gölgesinde kendini nimet sayanlara Afyonkarahisarlı kardeşlerim dersini vermiş." dedi.

Ramazan Can; AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili , AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili 'i seçim sonuçlarından dolayı tebrik etti.


Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre partilerin aldığı oy oranları belli oldu. Buna göre seçimde bin 21 oy ile AK Parti belediye başkanlığını kazandı.

Yapılan oylama sonucuna göre AK Parti 1024, Büyük Birlik Partisi (BBP) 504, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 29, İYİ Parti 23, 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı 1 oy alırken, geçersiz oy sayısı ise 103 oldu.

BARIŞ SAVAŞ / SABAH

Seçimin kazananı AK Parti... SEÇİMİN KAZANANI AK PARTİ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA