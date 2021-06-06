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Son dakika: LGS sona erdi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberine göre; kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde düzenlendi. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da ilan edilecek.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Son dakika: LGS sona erdi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyulması için tedbirler alındı.

Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.Sınava giren öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçileri, saat 15.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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