Horoz dövüşü baskını! 69 kişiye 431 bin 250 lira ceza
Son dakika haberine göre; Kırıkkale’de korona virüs salgını tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 69 kişiye toplamda 431 bin 250 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Sanayi Sitesinde bulunan bir adreste horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu, bekçiler ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri belirlenen adrese baskın düzenlendi.
KİMİ KAÇMAYA ÇALIŞTI KİMİ HOROZU SAKLADI
Baskında içeride bulunanlar neye uğradığını şaşırırken bazıları kaçmaya uğraşırken bazıları ise horozları saklamaya çalıştı. Kapıya doğru yönelen bazı kişilere de polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti.
Baskında horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 69 kişiye kısıtlama kurallarını ihlalden kişi başı 6 bin 250 TL olmak üzere toplamda 431 bin 250 lira ceza uygulandı.
Horoz sahiplerine de ayrıca idari para cezası uygulanırken dövüştürülen 20 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Koruma ekipleri tarafından teslim alındı.
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