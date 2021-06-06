Horoz dövüşü baskını! 69 kişiye 431 bin 250 lira ceza





KİMİ KAÇMAYA ÇALIŞTI KİMİ HOROZU SAKLADI

Baskında içeride bulunanlar neye uğradığını şaşırırken bazıları kaçmaya uğraşırken bazıları ise horozları saklamaya çalıştı. Kapıya doğru yönelen bazı kişilere de polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti.