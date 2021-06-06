07 Haziran 2021, Pazartesi
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Horoz dövüşü baskını! 69 kişiye 431 bin 250 lira ceza

Son dakika haberine göre; ’de korona virüs salgını tedbirlerini ihlal ederek horoz dövüştüren 69 kişiye toplamda 431 bin 250 lira ceza uygulandı.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Horoz dövüşü baskını! 69 kişiye 431 bin 250 lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Sanayi Sitesinde bulunan bir adreste horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Ahlak Bürosu, bekçiler ve ekipleri belirlenen adrese baskın düzenlendi.



KİMİ KAÇMAYA ÇALIŞTI KİMİ HOROZU SAKLADI
Baskında içeride bulunanlar neye uğradığını şaşırırken bazıları kaçmaya uğraşırken bazıları ise horozları saklamaya çalıştı. Kapıya doğru yönelen bazı kişilere de polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti.

Baskında horoz dövüştürürken suçüstü yakalanan 69 kişiye kısıtlama kurallarını ihlalden kişi başı 6 bin 250 TL olmak üzere toplamda 431 bin 250 lira ceza uygulandı.


Horoz sahiplerine de ayrıca idari para cezası uygulanırken dövüştürülen 20 horoz ise ekipleri tarafından teslim alındı.

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