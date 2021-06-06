Türkiye'nin milli enerji hamlesi! 1 yılda 180 milyar dolarlık keşif

Fatih bugüne kadar Tuna- 1 lokasyonunda önce 320 milyar metreküp, ardından 85 milyar metreküp ve şimdi de Amasra-1 kuyusunda yaptığı 135 milyar metreküplük doğalgaz ile bugünkü fiyatlarla değeri 180 milyar dolar olan 540 milyar metreküplük doğalgaz bulmuş oldu.