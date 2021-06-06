07 Haziran 2021, Pazartesi
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Türkiye'nin milli enerji hamlesi! 1 yılda 180 milyar dolarlık keşif

Son dakika haberine göre; -1 ve Amasra-1 kuyularındaki 3 keşifte toplam 540 milyar metreküp doğalgaz buldu. Günde 40 bin, ayda 1 milyon 200 bin hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacı 'den karşılanacak 2026 yılında 'de kullanılan toplam gazın yüzde 30'u Karadeniz'deki kuyulardan elde edilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Türkiye'nin milli enerji hamlesi! 1 yılda 180 milyar dolarlık keşif

sondaj gemisinin son bir yılda 'de üst üste yaptığı doğalgaz keşifleri ile şu ana kadar 540 milyar metreküplük keşfe imza atılırken, 'nin bölgedeki hedefi bugüne kadar varlığı tahmin edilen 4 trilyon metreküplük doğalgazın tümünü ortaya çıkarmak.

Bunun için Fatih ve sondaj gemilerinin önümüzdeki birkaç yılda bölgede 30-40 kuyu daha açması hedeflenirken, böylece 'nın yeni müjdelerin merkezi olması da kaçınılmaz olacak.

Fatih bugüne kadar - 1 lokasyonunda önce 320 milyar metreküp, ardından 85 milyar metreküp ve şimdi de Amasra-1 kuyusunda yaptığı 135 milyar metreküplük doğalgaz ile bugünkü fiyatlarla değeri 180 milyar dolar olan 540 milyar metreküplük doğalgaz bulmuş oldu.


GÜNLÜK 40 MİLYON METREKÜP
İlk etapta kuyulardan 'a günlük 10 milyon metreküp, ardından ise günlük 40 milyon metreküpdoğalgaz taşınacak.

Böylece yıllık ortalama hane başı doğalgaz tüketimi bin metreküp olan Türkiye'de her gün 40 bin hanenin bir ayda ise 1 milyon 200 bin hanenin yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak doğalgaz taşınacak.

Karadeniz'de 2023'te başlaması hedeflenen doğalgaz üretiminin yılda 5 ila 10 milyar metreküp seviyesinde yapılabileceği, en yüksek üretim seviyesine ise 2026'da ulaşılarak 15 milyar metreküp gaz üretilebileceği belirtiliyor.

Böylece, Karadeniz'deki sahadan Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılanabileceği hesaplanıyor.

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