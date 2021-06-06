CHP’li İzmir Bayraklı Belediyesi'nin mobbingi öldürüyordu! İntihara kalkıştı

VEKİLİN YENGESİ ÇIKTI

Öte yandan P.Ö.'ye baskı uygulayan Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu'nun bir süre önce Sağlık, Spor, Kültür Daire Başkanı olarak görev yaptığı Munzur Üniversitesi'nden Bayraklı Belediyesi'ne transfer olduğu ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun kardeşi Erdal Şaroğlu'nun eşi olduğu öğrenildi.

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