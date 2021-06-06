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CHP’li İzmir Bayraklı Belediyesi'nin mobbingi öldürüyordu! İntihara kalkıştı

Son dakika haberine göre; 'nde "Kadınlarımız bizim için değerlidir" diyen Belediye Başkanı , nisan ayında 23 kadın büro elemanını 'ne sürdü. Baskıya dayanamayan P.Ö. isimli kadın çalışan sinir krizi geçirdi, hizmet binasının ikinci katındaki balkondan kendisini aşağı atmak istedi. P.Ö. çalışma arkadaşları tarafından son anda kurtarıldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.06.2021
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CHP’li İzmir Bayraklı Belediyesi'nin mobbingi öldürüyordu! İntihara kalkıştı

'nde "Kadınlarımız bizim için değerlidir" diyen Belediye Başkanı , nisan ayında 23 kadın büro elemanını 'ne sürdü. SABAH haberi "Önce kutladı, sonra sürgüne yolladı" başlığı ile manşetine taşıdı. Haberin ardından belediyede örgütlü Genel İş Sendikası devreye girdi.


CHP'li başkan Sandal, görevlendirmeleri iptal ettiğini açıkladı. Ancak Başkan Yardımcısı , belediyedeki odasında iki kadın personele görev yeri değişikliği tebligatını imzalattırmak istedi.

Baskıya dayanamayan P.Ö. isimli kadın çalışan sinir krizi geçirdi, hizmet binasının ikinci katındaki balkondan kendisini aşağı atmak istedi. P.Ö. çalışma arkadaşları tarafından son anda kurtarıldı.

VEKİLİN YENGESİ ÇIKTI
Öte yandan P.Ö.'ye baskı uygulayan Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu'nun bir süre önce Sağlık, Spor, Kültür Daire Başkanı olarak görev yaptığı 'nden 'ne transfer olduğu ve Milletvekili 'nun kardeşi 'nun eşi olduğu öğrenildi.

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