CHP’li İzmir Bayraklı Belediyesi'nin mobbingi öldürüyordu! İntihara kalkıştı
Son dakika haberine göre; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadınlarımız bizim için değerlidir" diyen İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, nisan ayında 23 kadın büro elemanını Park Bahçeler Müdürlüğü'ne sürdü. Baskıya dayanamayan P.Ö. isimli kadın çalışan sinir krizi geçirdi, hizmet binasının ikinci katındaki balkondan kendisini aşağı atmak istedi. P.Ö. çalışma arkadaşları tarafından son anda kurtarıldı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadınlarımız bizim için değerlidir" diyen İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, nisan ayında 23 kadın büro elemanını Park Bahçeler Müdürlüğü'ne sürdü. SABAH haberi "Önce kutladı, sonra sürgüne yolladı" başlığı ile manşetine taşıdı. Haberin ardından belediyede örgütlü Genel İş Sendikası devreye girdi.
CHP'li başkan Sandal, görevlendirmeleri iptal ettiğini açıkladı. Ancak Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu, belediyedeki odasında iki kadın personele görev yeri değişikliği tebligatını imzalattırmak istedi.
Baskıya dayanamayan P.Ö. isimli kadın çalışan sinir krizi geçirdi, hizmet binasının ikinci katındaki balkondan kendisini aşağı atmak istedi. P.Ö. çalışma arkadaşları tarafından son anda kurtarıldı.
VEKİLİN YENGESİ ÇIKTI
Öte yandan P.Ö.'ye baskı uygulayan Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu'nun bir süre önce Sağlık, Spor, Kültür Daire Başkanı olarak görev yaptığı Munzur Üniversitesi'nden Bayraklı Belediyesi'ne transfer olduğu ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun kardeşi Erdal Şaroğlu'nun eşi olduğu öğrenildi.
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