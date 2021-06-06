Milyonlar merakla bekliyor! Tam normalleşme için kritik tarih
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haziran ayı normalleşme adımlarını açıkladı. Buna göre Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkarken restoranlar belli kurallar dahilinde faaliyete geçti. Tam açılma için ise kritik tarih belli oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen MKYK'da yeni anayasa, kadına karşı şiddetin önlenmesi, Kovid-19 salgını ile mücadele başta olmak üzere Türkiye gündemine ait konular masaya yatırıldı.
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin taslak metninin tamamladığı ve önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'ye sunacağı yeni anayasa ile ilgili önemli mesaj verdi. Erdoğan, "Hedefimiz 2023 seçimlerinden önce yeni anayasayı hayata geçirmek" dedi.
Toplantıda Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birer sunum yaptı.
21 HAZİRAN'DAN SONRA GÜNCELLENECEK
Toplantının ana gündem maddelerinden biri Kovid-19 salgını ile ilgili yapılan etkin mücadele oldu. Yaz boyunca hedefin 300 milyon doz aşı olduğunu belirten Erdoğan, aşılama ile birlikte toplum bağışıklığının kazanılacağını söyledi. Erdoğan 1 Haziran'da başlaşan yeni normalleşme takviminin 21 Haziran'a kadar izleneceğini belirtirken, yeni normalleşme takvimin hem vaka sayıları hem de aşılama dikkate alınarak 21 Haziran tarihinden sonra yeniden güncelleneceği ifade etti.
75 GÜN SONRA BİR İLK
Yerli ve milli koronavirüs aşısı çalışmalarının da gündeme geldiği toplantıda, bu yılın ekim, kasım aylarında yerli aşı ile aşılanma için ekiplerin çalıştığı aktarıldı. Öte yandan Kovid-19'la mücadelede günlük vefat sayısı 75 gün sonra ilk kez 100'ün altına geriledi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, en son 20 Mart'ta 95 olarak kayıtlara geçen günlük vefat sayısı, 75 gün sonra tekrar 100'ün altına inerek 94 kişi olarak kayıtlara geçti, hasta sayısı 552 oldu.
Ağır hasta sayısı 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi. Test sayısı 55 milyon 34 bin 469'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 276 bin 468, vefat sayısı 47 bin 976 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
ALMANYA'DAN TÜRKİYE KARARI
Bu arada Almanya'nın, Türkiye'yi 6 Haziran'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkarıp "riskli bölgeler" grubuna dahil etmesiyle, Türkiye'den Almanya'ya giden kişilerin Kovid-19 negatif test sonucunu ibraz etmeleri durumunda karantinaya girmesi gerekmeyecek.
Almanya Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında ülkeye "girişte karantina zorunluğu" bölümündeki açıklamada, kişinin Almanya'ya girmeden önce risk bölgesinde bulunması durumunda ülkeye girdikten sonra kendisini 10 gün izolasyona alması gerektiği, virüs mutasyon bölgesinden gelenler için karantina süresinin 14 gün olduğu belirtildi.
Açıklamada, "risk bölgesinde" bulunanların, Kovid-19 negatif test sonucunu, aşı olma sürecinin tamamlandığını veya hastalığı geçirip iyileştiğini gösteren bir belgeyi https://einreiseanmeldung.de adlı internet sayfasından iletilmeleri durumunda karantina uygulamasının sonlandırılabileceği ifade edildi.
Bu kanıtlardan birinin ülkeye girişten önce söz konusu internet sayfasından iletilmesi durumunda kişinin Almanya'da karantinaya girmesinin gerekmediği ifade edilen açılamada, "yüksek riskli" bölgelerden gelenlerin, ülkeye girişten 5 gün sonra negatif test sonucunu ibraz etmeleri durumunda karantina uygulamasına son verebilecekleri aktarıldı.
Açıklamada, virüs mutasyon bölgelerinden gelen yolcuların ise 14 gün karantina zorunluluğu bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, riskli bölgeler için söz konusu testin ülkeye girişten önceki 72 saat (PCR testlerde) içerisinde yapılmış ve bu test sonucunun Almanca, İngilizce, İtalyanca veya İspanyolca olması gerektiği kaydedildi.
Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelleyerek Türkiye'yi Kovid-19 salgınında "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkarmıştı.
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