07 Haziran 2021, Pazartesi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı , "Eren Operasyonları kapsamında; dün, ’de, Bugün de kırsalında toplam 5 teröristi etkisiz hale getiren kahraman Jandarmamızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren Operasyonları kapsamında; Dün, Van Başkale'de, Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam teröristi etkisiz hale getiren kahraman Jandarmamızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun" mesajını verdi.

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