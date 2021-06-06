İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Eren Operasyonları kapsamında; Dün, Van Başkale'de, Bugün de Bitlis Hizan kırsalında toplam teröristi etkisiz hale getiren kahraman Jandarmamızı ve kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Allah bu ülkenin kahraman evlatlarını nazardan korusun" mesajını verdi.