Son dakika: Öğrencilere müjde! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Hesaplara yatmaya başladı

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6 Haziran itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.