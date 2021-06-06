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Son dakika: Öğrencilere müjde! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Hesaplara yatmaya başladı

Son dakika haberi... Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerinin haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Son dakika: Öğrencilere müjde! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Hesaplara yatmaya başladı
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Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerine haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, haziran ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6 Haziran itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Haziran, "2" olanlar 7 Haziran, "4" olanlar 8 Haziran, "6" olanlar 9 Haziran, "8" olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.

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