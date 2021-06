İstanbul ve Ankara için flaş uyarı! Meteoroloji tarih verdi! Hangi illere yağmur yağacak?

Yaz sıcakları kuzey bölgelerde maalesef daha var. Ama güneyde ise normal yaz sıcağı diyeceğimiz şeyler daha bir 15 gün var gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta yağmur var Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Her yerinde diyorum ama gün ve gün her yerinde olacak. Yarın akşama doğru gündüz saatlerinde Marmara'dan başlayacak yağmur.