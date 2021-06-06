İstanbul ve Ankara için flaş uyarı! Meteoroloji tarih verdi! Hangi illere yağmur yağacak?

Ama dediğim gibi önümüzdeki 10-15 gün içerisinde tam yaz sıcaklarını biraz daha bekleyeceğiz. İstanbul'da sıcaklıklar 25 derece civarında olacak. O da yaz sıcağı değil. Yaz sıcağı ne olacaktı Haziran'da? 27-28 derece olması lazımdı İstanbul'da Ona da var. Bir 4 derece daha ısınması gerekiyor. Ama yağışın olması tabi daha bir avantaj teşkil ediyor.