Sürücüler dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mahkeme o cezayı sildi
Bursa'da bir vatandaş, fahrî trafik müfettişinin yazdığı cezayı dava edip iptal ettirdi. Müvekkiline yazılan haksız cezanın iptal edildiğini ifade eden Avukat Aylin Doğan, "Müvekkilimiz bize başvuru yaptı. Cezanın tanzim edildiği yer, Bursa'da trafiğin en yoğun olduğu yer. Müvekkilim, bu saatte burada trafiği tehlikeye düşürecek bir hareket yapmasının imkânsız olduğunu belirtti. Konuyu değerlendiren sulh ceza hakimi iddialarımızı haklı buldu ve bin 228 liralık cezayı iptal etti" dedi.
Tekstil firması sahibi Mehmet Tunç'a şehrin en kalabalık caddesinde makas attığı gerekçesiyle bin 228 lira ceza geldi.
Gelen cezayı inceleyen Tunç, cezanın açıklamasını okuduğunda büyük şaşkınlık yaşadı.
Cezanın, Bursa'nın en işlek caddesinde ve trafiğin en yoğun olduğu saatte trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekten geldiğini gördü. O saatte cezanın yazıldığı caddede trafiğin yoğun olduğunu ve makas atma imkanın olmadığını belirten vatandaş, soluğu Avukat Aylin Doğan'ın yanında aldı. Cezanın bir fahrî trafik müfettişi tarafından yazıldığı belirlendi.
Hemen cezanın iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Cezayı yazan fahrî trafik müfettişinin fotoğraflı ve görüntülü delil sunamaması üzerine ceza Sulh Ceza Hakimliği'nce iptâl edildi.
Müvekkiline yazılan haksız cezanın iptâl edildiğini ifade eden Avukat Aylin Doğan, "Müvekkilimiz bize başvuru yaptı. Cezanın tanzim edildiği yer, Bursa'da trafiğin en yoğun olduğu yer. Müvekkilim, bu saatte burada trafiği tehlikeye düşürecek bir hareket yapmasının imkânsız olduğunu belirtti. Biz de sulh ceza hakimliğine cezanın iptâli için müracaatta bulunduk ve bu kararın hukuka aykırı olduğunu söyledik. Fahrî trafik müfettişi tarafından düzenlenen cezada herhangi bir video ve fotoğrafın delil olarak sunulmadığını belirttik. Konuyu değerlendiren sulh ceza hakimi iddialarımızı haklı buldu ve bin 228 liralık cezayı iptâl etti" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları: İşte en güzel ve anlamlı Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri
- Hesaplarınızı kontrol edin! Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2021 Mayıs ayı KÇÖ ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Market çalışma saatleri: 5 Haziran Cumartesi marketler kaçta kapanacak? A101, ŞOK, BİM, Migros...
- Hafta sonu kargolar açık mı? Cumartesi ve pazar kargolar dağıtım yapacak mı? 5-6 Haziran kargo çalışma saatleri!
- LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2021 LGS sınav tarihi ertelendi mi, iptal mi? MEB son durum...
- 9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı! Faizler ise beklentinin altında! QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...
- Gizem her geçen gün artıyor! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix fragmanı son dakika paylaştı...
- Sadakatsiz'de veda paylaşımı soru işareti yarattı! Melis Sezen "Paydos" dedi, izleyenler isyan etti...
- Merve Yorgancılar kimdir? Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman 2021? Açık lise 3. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak?
- Ve belli oldu! Borcu olanları yakından ilgilendiriyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler...
- Türkiye yıllık kaç metreküp doğalgaz tüketiyor? Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacı ne kadar? Ülkelerin doğalgaz rezervleri...