Sürücüler dikkat! Sizin de başınıza gelebilir! Mahkeme o cezayı sildi

Müvekkiline yazılan haksız cezanın iptâl edildiğini ifade eden Avukat Aylin Doğan, "Müvekkilimiz bize başvuru yaptı. Cezanın tanzim edildiği yer, Bursa'da trafiğin en yoğun olduğu yer. Müvekkilim, bu saatte burada trafiği tehlikeye düşürecek bir hareket yapmasının imkânsız olduğunu belirtti. Biz de sulh ceza hakimliğine cezanın iptâli için müracaatta bulunduk ve bu kararın hukuka aykırı olduğunu söyledik. Fahrî trafik müfettişi tarafından düzenlenen cezada herhangi bir video ve fotoğrafın delil olarak sunulmadığını belirttik. Konuyu değerlendiren sulh ceza hakimi iddialarımızı haklı buldu ve bin 228 liralık cezayı iptâl etti" dedi.

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