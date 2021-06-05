Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.
Başkan Erdoğan'ın, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan'a kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala eşlik etti.
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