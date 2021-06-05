05 Haziran 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti

Son dakika haberi... Başkan 'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı 'i kabul etti.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti

Başkan Erdoğan'ın, 'deki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan'a kabulde, Dışişleri Bakanı , Sağlık Bakanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eşlik etti.

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