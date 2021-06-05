İYİ Partili Polat Zencirci Kur'an-ı Kerim ayetleriyle dalga geçti! Organize suç örgütü lideri Sedat Peker detayı
İYİ Parti'nin Aydın'a bağlı Söke ilçesindeki yönetimde yer alan üye Polat Zencirci yaptığı sosyal medya paylaşımında Kur'an-ı Kerim ayetleriyle alay etti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sözlerine atıfta bulunan Zencirci gelen tepkiler sonrası paylaşımını kaldırdı.
İyi Parti Söke İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Polat Zencirci, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden yayınladığı videolardaki sözlerine atıfta bulunarak, 'Şüphesiz ki uyanasınız diye Peker'i gönderdik' şeklinde paylaşım yapması tepkiler neden oldu.
Vatandaşlar, İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim ayetleriyle alay eden Zencirci'ye sosyal medyadan tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar "Bu hadsiz mahkemede hesap vermeli" diye tepkisini dile getirdi.
Zencirci'nin paylaşımının üzerine 'alıntıdır' diye yazması da Zencirci'yi kurtaramadı. Zencirci, gelen yoğun tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.
İyi Parti Genel Merkezi'nin skandal paylaşım sonrası nasıl bir tutum izleyeceği merakla beklenirken AK Parti Aydın İl Tanıtım Medya Başkanı Erol Arıkan'dan da tepki geldi.
Arıkan, "İyi Parti Söke İlçe yöneticisi Polat Zencirci'nin sosyal medya hesabından, "Şüphesiz ki uyanasınız diye Peker'i gönderdik. Youtube Suresi 8. Ayet" mesajını paylaşması insanlık onuru ile bağdaşmayan, içinde saygıyı ve de ahlakı barındırmayan bir harekettir. Bilinmelidir ki yüce dinimiz İslâm; insana, onun inanç ve düşüncelerine, dinî değerlere ve kutsallara saygıyı esas alır. Çünkü insana saygı, Allah'a saygının gereğidir. Dinî değerlere, kutsallara, peygamberlere ve müminlere saygısızlık etmek, bunları alaya almak, insan onuruna ve haysiyetine yakışmayan bir davranıştır." dedi.
"ZENCİRCİ'Yİ KINIYORUM"
Arıkan, "Belirtmeliyim ki; biz, merhamet ve adalet sahibi yüce Allah'ın adının baş harfini küçük harfle yazarken bile rahatsızlık duyup düzeltiyorken, Allah'ın ayeti ile dalga geçmek şuursuzluktan, inançsızlıktan ve de karakter fukaralığından başka bir şey değildir. Ayetlerde yüce Allah, müminlere seslenerek dinî değerleri alaya alanları dost ve sırdaş edinmemelerini, ilâhî emir ve yasaklara riayet etmek suretiyle, Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını emretmektedir. Bu sebeple böyle bir tavrın karşısında İyi Partili yetkililerin, dini değerlerimizi aşağılayan bir paylaşımla gündem konusu olan Polat Zencirci hakkında tavırlarının ve de tutumlarının ne olacağı tarafımızca merak konusudur. Bu duygu düşüncelerle İYİ Partili Polat Zencirci'yi yapmış olduğu paylaşımdan dolayı kınıyorum." ifadelerini kullandı.
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