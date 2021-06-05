İYİ Partili Polat Zencirci Kur'an-ı Kerim ayetleriyle dalga geçti! Organize suç örgütü lideri Sedat Peker detayı

"ZENCİRCİ'Yİ KINIYORUM"

Arıkan, "Belirtmeliyim ki; biz, merhamet ve adalet sahibi yüce Allah'ın adının baş harfini küçük harfle yazarken bile rahatsızlık duyup düzeltiyorken, Allah'ın ayeti ile dalga geçmek şuursuzluktan, inançsızlıktan ve de karakter fukaralığından başka bir şey değildir. Ayetlerde yüce Allah, müminlere seslenerek dinî değerleri alaya alanları dost ve sırdaş edinmemelerini, ilâhî emir ve yasaklara riayet etmek suretiyle, Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını emretmektedir. Bu sebeple böyle bir tavrın karşısında İyi Partili yetkililerin, dini değerlerimizi aşağılayan bir paylaşımla gündem konusu olan Polat Zencirci hakkında tavırlarının ve de tutumlarının ne olacağı tarafımızca merak konusudur. Bu duygu düşüncelerle İYİ Partili Polat Zencirci'yi yapmış olduğu paylaşımdan dolayı kınıyorum." ifadelerini kullandı.