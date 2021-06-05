THY'den büyük başarı! 15 ayın rekoru kırıldı

TURKİSH CARGO'NUN YILDIZI PANDEMİ DÖNEMİNDE DAHA DA PARLIYOR

Ülkelerin kapılarını dış dünyaya kapattığı 2020 yılında önemli bir misyon üstlenen Turkish Cargo küresel gıda ve medikal ürün zincirinin devamlılığı için operasyonlarına aralıksız devam etti. Dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlar ile ülkelere ihtiyacı olan ürünleri temin eden marka bu operasyonları sayesinde 2020 yılında pazar payını yüzde 4.7'ye çıkardı. Kargo markasının küresel hava kargo taşıyıcıları arasındaki sıralaması ise 8'den 6'ya yükseldi (2011'de 33, 2016'da 22. sıradaydı).

Turkish Cargo 2021 yılının ilk çeyreğini de yine sektörün en başarılı markaları arasında tamamladı. 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.6 olan pazar payını 4.8'e yükselten hava kargo markası, sektör ortalamasının yüzde 63.4 olduğu kargo doluluk oranında yüzde 82.2'lik güçlü bir rakama ulaştı (2020 ilk çeyrek verisi; yüzde 73.2). Turkish Cargo, kargo uçağı filosuna ek olarak Türk Hava Yolları'nın 18 adet yolcu uçağını da kargo taşımalarında kullanarak operasyonlarına devam ediyor.

Türk Hava Yolları A.O.

Basın Müşavirliği