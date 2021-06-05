05 Haziran 2021, Cumartesi
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İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

tarafından yapılan açıklamada "Eren-1 Operasyonları kapsamında, - ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ve JÖH birliklerince J-SİHA, Atak Helikopteri ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Atak Helikopteri ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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