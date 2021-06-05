İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Atak Helikopteri ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Atak Helikopteri ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
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