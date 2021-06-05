İstanbul ve Ankara için yağmur alarmı! Türkiye'ye 5 günlük sağanak geliyor! Hangi illere yağmur yağacak?

Ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz Bölgesi, Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.