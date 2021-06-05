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İstanbul ve Ankara için yağmur alarmı! Türkiye'ye 5 günlük sağanak geliyor! Hangi illere yağmur yağacak?

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ile sağanak yağışların geri döneceği açıklandı. Meteoroloji'den yapılan duyuruda 5 gün boyunca birçok ilin yağmurun etkisi altında kalacağı belirtildi. Peki ? Meteoroloji yağmur beklenen bölgeleri açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2021
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İstanbul ve Ankara için yağmur alarmı! Türkiye'ye 5 günlük sağanak geliyor! Hangi illere yağmur yağacak?

Yeni haftada İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ilde yağmurlu geçecek. Meteoroloji'nin yaptığı 5 günlük tahminde hangi illere yağmur yağacağı açıklandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

5 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden akşama kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da 4, Erzurum'da 5, Kars'ta 6, Erzincan'da 8, Tunceli'de 9 ve Iğdır'da 16 derece olarak kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 31, Tunceli'de 28, Erzincan ile Ağrı'da 24, Kars'ta 22 ve Ardahan ile Erzurum'da 20 derece olacak.

Ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz Bölgesi, Toroslar mevkisi, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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