Bugün yasak var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci kademeli normalleşme süreci başladı. Sağlık Bakanlığı'nın dünkü yayımladığı tabloya göre, vefat sayısı 75 gün sonra tekrar 100'ün altına inerek 94 kişi olarak kayıtlara geçti. Normalleşme sürecinde hafta sonu yasaklarının nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, bugün kısıtlama olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün yasak var mı? 5 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Hafta sonu kısıtlaması nasıl olacak? İşte haberin detayları...

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yeni normalleşme sürecine ögre, cumartesi günü tam gün kısıtlama olmayacak. Tam gün kısıtlama sadece pazar günü yapılacak. Bu kapsamda, 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat 22.00'de başlayacak pazar gününün tamamını kapsayacak ve 7 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.