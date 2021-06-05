A Haber terörle mücadelenin kalbi Ovacık'ta! PKK'ya giden ABD silahı ele geçirildi! 3 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik konuştu

Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol söz konusu bölgeden teröristlerin temizlenmeye devam ettiğini belirtti. Gelişmeler doğrultusunda bölgenin ilgi gördüğünü de dile getiren Yüzbaşı Şenol "Tunceli-Ovacık-Pülümür üçgeninde teröre ağır darbe vuruldu. Çok zorlu bir arazi ancak her yere ayak bastık. Son yıllarda terör örgütlerinin belinin kırılmasıyla bölge yerli ve yabancı turistler de çekmeye başladı." şeklinde konuştu.

Terörist sayısına dikkat çeken Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol "Terör örgütlerinin barınma ve geçiş yerlerinin büyük bir çoğunluğu temizlendi. Terörle mücadelede İHA ve SİHA'ların önemi ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminden önce Tunceli'de 700'e yakın terörist vardı. Son sayı ise 20'li rakamlarla ifade edilebilir." ifadelerine yer verdi.