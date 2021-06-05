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A Haber terörle mücadelenin kalbi Ovacık'ta! PKK'ya giden ABD silahı ele geçirildi! 3 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik konuştu

'ta terör operasyonları devam ederken kahraman Türk komandosunu ekranlara taşıdı. Operasyondan dönen ele geçirilen mühimmatı sergilerken ABD'den PKK'ya gönderilen M16 dikkat çekti. Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı , A Haber canlı yayınında harita üzerinden operasyonlar hakkında bilgi verdi.

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Giriş Tarihi: 05.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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A Haber terörle mücadelenin kalbi Ovacık'ta! PKK'ya giden ABD silahı ele geçirildi! 3 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik konuştu

bir ilke imza atarak görevden dönen 'i karşıladı. Kahraman Türk askerine A Haber mikrofonunu uzatan , bölge ve terör operasyonları hakkında bilgi aldı.

Zırhlı araçlarla karargaha dönen Mehmetçik ve sis bulutlarıyla karşılandı.

YÜZBAŞI HARİTA ÜZERİNDE AÇIKLADI

Önemli açıklamalarda bulunan Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı , "Taburumuz 2002 yılında kuruldu. Yaklaşık 20 yıla yakın mazisinde emsalsiz kahramanlıklar ve başarılar göstermiş bir taburdur. Nice şehitler ve gaziler verdik. Görevimiz bölgedeki terör faaliyetlerini engellemektir. Layık olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Eren-7 Operasyonu'nun Tunceli ayağında operasyonlar devam ediyor. Son 2 yıl içerisinde Ara-Bul-Yok et için arazilerde basmadık yer bırakmadık. Bölgemizde terör örgütü unsuru sayısı tarihin en düşük sayısında. Yeni katılım olmadığı gibi kaçma ve teslim olmalar da arttı. Bu çaresizliği gösteriyor. Biz peşlerini bırakmayacağız. Bölgemizde teröristleri komple temizleyene kadar devam edeceğiz." dedi.

Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol söz konusu bölgeden teröristlerin temizlenmeye devam ettiğini belirtti. Gelişmeler doğrultusunda bölgenin ilgi gördüğünü de dile getiren Yüzbaşı Şenol "Tunceli-Ovacık-Pülümür üçgeninde teröre ağır darbe vuruldu. Çok zorlu bir arazi ancak her yere ayak bastık. Son yıllarda terör örgütlerinin belinin kırılmasıyla bölge yerli ve yabancı turistler de çekmeye başladı." şeklinde konuştu.

Terörist sayısına dikkat çeken Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol "Terör örgütlerinin barınma ve geçiş yerlerinin büyük bir çoğunluğu temizlendi. Terörle mücadelede İHA ve SİHA'ların önemi ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminden önce Tunceli'de 700'e yakın terörist vardı. Son sayı ise 20'li rakamlarla ifade edilebilir." ifadelerine yer verdi.

MEHMETÇİK'İN OPERASYON ÇANTASINDA NE VAR?

Kerim Ulak'ın A Haber mikrofonunu uzattığı Mehmetçik çantasında bulunanları aktardı.

Türk askerinin operasyon çantasında 3 günlük 3 litre su, 3 günlük erzak, yatacağı malzemeler ve -40 dereceye dayanıklı kıyafetlerin bulduğu belirtildi. Çantanın ağırlığı görev ve malzemeye göre 35 ila 40 kilogram arasında değişiyor.

80 kilogramlık Mehmetçik teçhizatı ile tartıya çıktığında 135 kilograma ulaştı. Türk askerinin kendi ağırlığı dışında üzerinde 55 kilogramlık ağırlıkla operasyona çıktığı öğrenildi.

YERLİ SİLAHLAR TERÖRLE MÜCADELEYE DAMGA VURDU

Elde taşınabilir termal kamera Doruk. Hedef tespiti, tanımlaması ve koordinatların belirlenmesi görevlerini görüyor. Aynı zamanda görüntüleri kaydetmeyi sağlıyor. Tamamen yerli ve milli.

Keskin nişancı silahı Boran12 800 ve 1000 metreye nokta atışı yapabiliyor.

Yerli ve milli olarak savunma sanayimizin üretmiş olduğu MPT76 terörle mücadelede aktif olarak kullanılıyor. Timsah termal dürbünü de gece karanlığında teröristlerin tespiti ve imhası için önemli etken sağlıyor.

Piyade tüfeği KCR556, MPT76'dan farklı olarak yakın mesafe silahı. Ormanlık alanda operasyonlar yapıldığı için unsurları daha çabuk etkisiz hale getirmek için aktif olarak kullanılmakta.

TERÖRİSTLERİN YUVALARI NASIL DAĞITILDI?

Terör operasyonunda yaptığı başarılı atışlarla teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, "Kıran Operasyonları kapsamında yapılan arama taramada teröristlerle bir temas sağlandı. Silah arkadaşlarımız mağarayı ateş altına aldı. Ben de emir üzerine 2 adet roketatar atımı yaptım. Temas sonunda da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini saptadık." açıklamasında bulundu.

İŞTE ABD'NİN PKK'YA GÖNDERDİĞİ SİLAH

M16 Amerikan silahı geçtiğimiz ay 'de öldürülen kırmızı listedeki sözde Dersim saha sorumlusundan ele geçirildi. Amerikan piyadesinin kullandığı silahların terör örgütü PKK'ya verildiği bir kez daha netlik kazandı.

A Haber teröristlerden ele geçirilen ABD'ye ait M16 silahını görüntüledi. Operasyondan dönen Mehmetçik'in ele geçirdiği silahlar arasında AK-47 de yer alıyor.

MEHMETÇİK'E AİLE MÜJDESİ

Asker aileleri operasyon dönüşünde A Haber aracılığıyla müjde yaptı. Bebeğiyle gelen asker eşi, anneler ve babalar kahraman askerlerimizi karşıladı.

3 aylık bebeğiyle gelen bir Mehmetçik eşi açıklamasında, "Bir askerin yol arkadaşı olmak endişe, hüzün, hasret ve en güzeli de dua gerektirir. Eşimle gurur duyuyorum. Bebeğimizle birlikte onun arkasındayız" ifadelerine yer verdi.

KAHRAMAN JANDARMADAN BAYRAK ŞİİRİ

Operasyondan dönen Mehmetçik A Haber canlı yayınında Bayrak şiirini okudu.

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