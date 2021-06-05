6 Haziran pazar günü çok sayıda kişi kısıtlamalardan muaf sayılacak! Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf?

Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmaları gerektiği aktarıldı.

Bu doğrultuda, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişilere dair kararların alınması, seçim yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanması istendi.