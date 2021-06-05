6 Haziran pazar günü çok sayıda kişi kısıtlamalardan muaf sayılacak! Sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf?
6 Haziran'daki 764 köy ve mahallede yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyetine yönelik karar açıklandı. Bu kapsamda pazar günü Türkiye'de çok sayıda kişi seçim nedeniyle kısıtlamadan muaf sayılacak. İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, seçim yapılacak illere gönderilen yazıda, kademeli normalleşme kapsamında pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hatırlatıldı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının, yapılacak seçimlerle ilgili yazısında, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 6 Haziran'da Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasının talep edildiği belirtildi.
Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini, oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmaları gerektiği aktarıldı.
Bu doğrultuda, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişilere dair kararların alınması, seçim yapılacak yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla planlanması istendi.
SEÇİM GÜNÜ YAŞANAN OLAYLAR VE TESLİM EDİLEN SANDIK BİLGİLERİ GAMER'E BİLDİRİLECEK
Seçim yapılacak tüm illerde vali yardımcılarının başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezlerinin 6 Haziran'da çalışır halde bulunması sağlanarak seçim günü yaşanan olaylar ve teslim edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına (GAMER) bildirileceği kaydedilen yazıda, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah taşıyamayacakları, kolluk güçleri hariç sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına kimsenin silahla girmesine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
Yazıda, seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olaylara neden olunabileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınacağı anlatıldı.
İSTANBUL'DA 14 MAHALLEDE MUHTARLIK SEÇİMİ VAR
Seçim heyecanı yaşanan mahalleler; Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Kağıthane Telsizler Mahallesi, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi ,Güngören Sanayi Mahallesi, Şişli Mecidiyeköy ve Feriköy Mahalleleri, Çatalca Ormanlı ile Kaleiçi Mahalleleri, Beyoğlu Asmalı Mescit, Kalyoncu Kulluğu, Katipmustafa Çelebi Mahalleleri ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi.
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