Son dakika: Türk jetleri Zap ve Avaşin'i bombaladı!

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha başarılı bir hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.