04 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Türk jetleri Zap ve Avaşin'i bombaladı!

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, " ve bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha başarılı bir hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: Türk jetleri Zap ve Avaşin'i bombaladı!

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha başarılı bir hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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