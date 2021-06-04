Son dakika: Başkan Erdoğan Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na katıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

"TSK 2200 yılı aşan kurumsal kültürü ve sayısız zaferleriyle milletimizin iftihar kaynağıdır. 84 milyonun güvenliğini temin için yüksek görev bilinciyle bugün de her türlü fedakarlığı gösteriyor. TSK içindeki hainlerinden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor. Bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven hasımlara korku verdi. Bu başarı grafiğini bir üst aşamaya taşıyoruz. Silah sistemlerimizin etkinliğini bu tatbikatta test ediyoruz. Böylece milletimizin gözbebeği olan kahraman ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatını buluyoruz.

Tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten büyük bir memnuniyet gördüm. TSK'yı desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir. Tatbikatta görev alan tüm askerlimizi tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Denizde ve havada, destanlar yazan kahramanlarımızı bir kez daha selamlıyoruz."

"TÜM ASKERLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Tatbikatın başarıyla yürütüldüğünü görmekten büyük bir memnuniyet gördüm. TSK'yı desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Deniz Kurdu 2021 Tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir. Tatbikatta görev alan tüm askerlerimizi tebrik ediyorum.

Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Denizde ve havada, destanlar yazan kahramanlarımızı bir kez daha selamlıyoruz.

DENİZKURDU-2021 TATBİKATI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz'deki "seçkin gözlemci günü" faaliyetlerini takip ediyor.

Seçkin gözlemci günü faaliyetleri, Bakan Akar'ın tatbikatın "sancak gemisi" TCG Salihreis'e gelmesiyle başladı. Akar'ın gemiye gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalındı. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan ve geminin adının yazılı olduğu şapkayı takan Akar ve komutanlar, daha sonra tatbikatı takip edecekleri alana geçti.

Limandan ayrılan Bakan Akar'ı taşıyan sancak gemisi için TCG Oruçreis tarafından 19 pare selamlama atışı yapıldı. SAS timlerinin taktik pençe harekatı ile denizde sürüklenen mayınları imha ettiği tatbikatta, SAT timleri de yeteneklerini sergiledi.

Helikopterden denize atılan SAT personeli, belirlenen hedefleri su altından imha ederken bir başka SAT timi ise adaya paraşütle inerek buradaki hedefleri vurdu. Bir başka SAT timi de helikopterden halatla serbest kayma yöntemiyle hedef gemiye inerek harekat gerçekleştirdi.

Faaliyetlerini başarıyla tamamlayan SAT timleri, yerli ve milli üretim SAT botları ile sancak gemisinin yanından selamlama geçişi yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da faaliyetlerini başarıyla tamamlayan personeli selamladı.

DALGIÇLAR TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Tatbikat, demirli mayının imha edilmesiyle devam etti. TCG Alanya tarafından belirlenen mayın, otonom sualtı aracı ile tespit edilmesinin ardından mayın dalgıçları tarafından imha edildi.