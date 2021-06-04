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Son dakika: 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili terörist Arkan Taha Ahmad Bolu'da yakalandı

Son dakika haberine göre tarafından aranan ve 'ta 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden olan DEAŞ'lı terörist , 'da yakalandı. Şafak vakti yapılan operasyon için sokak kapatıldı, geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili terörist Arkan Taha Ahmad Bolu'da yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içinde faaliyetlerde bulunan ve tarafından aranan uyruklu terörist 'ın Bolu'da yaşadığını tespit etti.

Ekipler, Ahmad'ın kaldığı , Şenel Sokak'taki eve şafak operasyonu düzenledi. Sokak kapatılarak geniş güvenlik önlemleriyle operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanan Ahmad gözaltına alındı.

Kırmızı bültenle aranan ve hakkında örgütünün 1700 kişinin öldürüldüğü Irak Tıkrit'teki 'Spyker' katliamına katıldığı suçlamasıyla tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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