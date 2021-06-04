Son dakika: 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faili terörist Arkan Taha Ahmad Bolu'da yakalandı
Son dakika haberine göre Interpol tarafından aranan ve Irak'ta 1700 kişinin öldürüldüğü 'Spyker' katliamının faillerinden olan DEAŞ'lı terörist Arkan Taha Ahmad, Bolu'da yakalandı. Şafak vakti yapılan operasyon için sokak kapatıldı, geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan Irak uyruklu terörist Arkan Taha Ahmad'ın Bolu'da yaşadığını tespit etti.
Ekipler, Ahmad'ın kaldığı Tabaklar Mahallesi, Şenel Sokak'taki eve şafak operasyonu düzenledi. Sokak kapatılarak geniş güvenlik önlemleriyle operasyon gerçekleştirildi. Evde yakalanan Ahmad gözaltına alındı.
Kırmızı bültenle aranan ve hakkında DEAŞ terör örgütünün 1700 kişinin öldürüldüğü Irak Tıkrit'teki 'Spyker' katliamına katıldığı suçlamasıyla tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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