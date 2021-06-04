04 Haziran 2021, Cuma
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CHP'ye anket şoku! Üçüncü ligin küçük takımları

yazarı , muhalefetin erken seçim çığlıkları ardından yapılan anketleri kaleme aldı. , ve gibi isimleri gündemine alan Ardıç anketlerde çıkan sonuçlar sonrasında "Yoksa cumhurbaşkanı olacaklarını mı sanıyorlardı?" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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CHP'ye anket şoku! Üçüncü ligin küçük takımları

Aldıkları talimat doğrultusunda hükümete saldırılarını artıran isimler parti kurarak erken seçim çığlıkları atmaya başladı. Türkiye'nin gündemini değiştirmek ve dış politikayı olumsuz etkilemek için çalışan isimler yapılan anketlerde yüzde 1'lerde kaldı. yazarı da anketlerden çıkan sonuçları köşesinde değerlendirdi.

İşte Engin Ardıç'ın Sabah Gazetesi'ndeki yazısı...

ÜÇÜNCÜ LİGİN KÜÇÜK TAKIMLARI

Bir anket daha yapılmış.

yüzde 1.4...

yüzde 1.1...

yüzde 1...

, sıkı durun, yüzde 0.1...

bile ondan daha yüksek, yüzde 0.2...

Hani "Acaba Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nı bozup onunla mı ittifak kuracak" diye siftinenler var ya, onlara haber: yüzde 0.5...

Alın hayrını görün.

Fakat "Hadi gene iyisiniz" demek geliyor içimden.

'nin hazırladığı o saçmasapan seçim tasarısı yürürlüğe girse, yani "Yüzde 1 alan siyasi partilerin genel başkanları Meclis'e girebilse", İnce de, Sarıgül de, hatta Babacan bile Meclis'teler!

İstedikleri de bu değil miydi?

Yoksa cumhurbaşkanı olacaklarını mı sanıyorlardı?

Davutoğlu ve Karamollaoğlu havalarını alıyorlar.

Erbakan'ı saymayın, o bambaşka bir sistemde Şehzade Kayıhan Osmanoğlu'nu tahta geçirecek, adıyla(!)

* * *

Aramızda kalsın, aynı ankette CHP'ye yüzde 24.8, ama Kılıçdaroğlu'na yüzde 6.5 oy çıkmış...

Vallahi billahi!

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