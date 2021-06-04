CHP'ye anket şoku! Üçüncü ligin küçük takımları
Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, muhalefetin erken seçim çığlıkları ardından yapılan anketleri kaleme aldı. Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül ve Ali Babacan gibi isimleri gündemine alan Ardıç anketlerde çıkan sonuçlar sonrasında "Yoksa cumhurbaşkanı olacaklarını mı sanıyorlardı?" ifadelerini kullandı.
Aldıkları talimat doğrultusunda hükümete saldırılarını artıran isimler parti kurarak erken seçim çığlıkları atmaya başladı. Türkiye'nin gündemini değiştirmek ve dış politikayı olumsuz etkilemek için çalışan isimler yapılan anketlerde yüzde 1'lerde kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç da anketlerden çıkan sonuçları köşesinde değerlendirdi.
İşte Engin Ardıç'ın Sabah Gazetesi'ndeki yazısı...
ÜÇÜNCÜ LİGİN KÜÇÜK TAKIMLARI
Bir anket daha yapılmış.
Muharrem İnce yüzde 1.4...
Mustafa Sarıgül yüzde 1.1...
Ali Babacan yüzde 1...
Ahmet Davutoğlu, sıkı durun, yüzde 0.1...
Fatih Erbakan bile ondan daha yüksek, yüzde 0.2...
Hani "Acaba Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nı bozup onunla mı ittifak kuracak" diye siftinenler var ya, onlara haber: Temel Karamollaoğlu yüzde 0.5...
Alın hayrını görün.
Fakat "Hadi gene iyisiniz" demek geliyor içimden.
CHP'nin hazırladığı o saçmasapan seçim tasarısı yürürlüğe girse, yani "Yüzde 1 alan siyasi partilerin genel başkanları Meclis'e girebilse", İnce de, Sarıgül de, hatta Babacan bile Meclis'teler!
İstedikleri de bu değil miydi?
Yoksa cumhurbaşkanı olacaklarını mı sanıyorlardı?
Davutoğlu ve Karamollaoğlu havalarını alıyorlar.
Erbakan'ı saymayın, o bambaşka bir sistemde Şehzade Kayıhan Osmanoğlu'nu tahta geçirecek, Üçüncü Abdülhamid adıyla(!)
* * *
Aramızda kalsın, aynı ankette CHP'ye yüzde 24.8, ama Kılıçdaroğlu'na yüzde 6.5 oy çıkmış...
Vallahi billahi!
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