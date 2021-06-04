CHP'ye anket şoku! Üçüncü ligin küçük takımları

Ali Babacan yüzde 1...

Ahmet Davutoğlu, sıkı durun, yüzde 0.1...

Fatih Erbakan bile ondan daha yüksek, yüzde 0.2...

Hani "Acaba Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nı bozup onunla mı ittifak kuracak" diye siftinenler var ya, onlara haber: Temel Karamollaoğlu yüzde 0.5...