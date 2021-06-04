Türkiye'nin bulduğu doğal gaz ithalat faturalarına nasıl yansıyacak? İlk doğal gaz üretimi ne zaman yapılacak?

Fatih sondaj gemisi bu iki kuyunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda sondajını tamamladı ve şu anda üçüncü tespit kuyusu olan Türkali-3'te çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Kanuni gemisi ise Türkali-2'de kuyu tamamlama testlerine devam ediyor.

Bu çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Amasra-1'de 135 milyar metreküplük yeni bir gaz rezervinin tespit edildiğini açıkladı. Bu keşifle, Türkiye'nin Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularında keşfettiği rezerv miktarı 540 milyar metreküpe ulaştı.

Uzmanlara göre bu keşifler, Türkiye'nin doğal gaz ithalat faturasını önemli ölçüde düşürecek ve sektörde önemli yatırımların önünü açacak.