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Sözcü'nün skandal Ayasofya manşetine dava açıldı: Dini değerleri alenen aşağıladılar

'nın açılışını felaket olarak gösteren  gazetesinin manşeti ile ilgili dava açıldı. Gazete avukatları haberde editöryal hata olduğunu savunurken, savcılık "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunun oluştuğunu ve haberde yer alan söylemlerin kamu barışını bozmaya elverişli olduğunu öne sürdü.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Sözcü'nün skandal Ayasofya manşetine dava açıldı: Dini değerleri alenen aşağıladılar

Savcısı tarafından hazırlanan iddianameye göre, manşetinde yer alan haberle ilgili Cumhuriyet Savcılığına ve 'ne (CİMER) bazı vatandaşlar tarafından şikayetler yapıldı.

da Basın Kanununa göre, gazetenin sorumlu müdürü ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında soruşturma yürütüldü.

Gazete avukatının savcılığa verdiği yazılı savunmada soruşturma konusu olan haberin basın özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı, yayımlanan haberde 'nin ibadete açılmasının bir felaket olarak değerlendirme kastı bulunmadığı, editöryal hata nedeniyle haberin başlık ve içeriğinin uyumsuz olduğu savunuldu.

AŞAĞILAYICI NİTELİKTE

Savcılığın hazırladığı iddianamede ise haberde yer alan söylemlerin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ifade edildi. İddianamede, "İslam dinine inananlar için kutsal sayılan ve dini değere sahip olan Camii açılışının 2020 yılı içerisinde yaşanan felaketlerden birisi olarak gösterildiği, haber içeriğinde yer alan söylemlerin dini değeri bulunan 'nin açılışını tahkir edici nitelikte olduğu" vurgulandı.

Savcılık, gazete yetkilileri Süleyman Hilmi Ak ve Metin Sarıkınacı hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

MAHKEME KABUL ETTİ

Savcılığın iddianamesi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. gazetesinde "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" başlığıyla 1 Ocak'ta yayınlanan manşet haberde, Ayasofya'nın açılması da geçen yılın felaketleri arasında gösterilmişti. Haberde, "Yıllarca müze olarak hizmet veren İstanbul'daki Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi" ifadesi kullanılmıştı.

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