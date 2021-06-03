Antalya Valiliği kararı duyurdu! Bir yasak daha kalktı
Son dakika haberine göre; Kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda kademeli normalleşme dönemi başladı. Karar ile beraber kısıtlamalarda bazı yenilikler de meydana geldi. Bu gelişmeler ışığında Antalya Valiliği daha önce koronavirüs ile mücadele için alınan bir yasağı iptal etti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 150 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 181 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 586 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi. Test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697, vefat sayısı 47 bin 768 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
VALİLİK AÇIKLADI!
Antalya'da Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 1 Aralık 2020 itibarıyla, insanların çok yakın mesafede bir arada bulundukları, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının zor olduğu ve bu durumun salgının yayılmasını arttırıp halk sağlığı açısından risk oluşturduğu dikkate alınarak, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri gibi alanlarda piknik yapılmasının yasaklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Kovid-19 salgını seyrinde yaşanan gelişmeler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar gereğince piknik yasağının iptal edildiği kaydedildi.
KADEMELİ NORMALLEŞME
Kovid-19'la mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme takvimi netleşti. Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları, akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cumartesi saat 22.00 ile pazartesi sabahı saat 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacak.
Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerlerinde, sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre, masaya servis yapılabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisi sürdürülebilecek.
Bu mekanlarda, sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek - Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler, belirlenen kurallar çerçevesinde, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, yarından itibaren çalışabilecek.
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi, 13 Eylül itibarıyla başlayacak.
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık yayımlanan 100 bin nüfusa göre koronavirüs vaka sayısında 22-28 Mayıs tarihleri arasında, Antalya ilk defa orta riskli iller kategorisinde 'sarı' renge dönüştü. Şubat ayı ortalarında başlatılan uygulamada 100 bin nüfusa göre vaka sayısı 10'un altında olan düşük riskli-mavi, 10-35 arası orta riskli-sarı, 36-100 arası yüksek riskli-turuncu, 100 üzerindekiler de çok yüksek riskli-kırmızı olarak ayrılıyor. Özellikle nisan ayında 300'ün üzerindeki sayıları gören Antalya'da tam kapanma ve devamındaki kademeli normalleşme süreciyle hızlı düşüş yaşandı. 15-21 Mayıs'ta 47.01 olan 100 bindeki vaka sayısı, 22-28 Mayıs'ta 32.53'e geriledi.
ÇOK BAŞARILI BİR SONUÇ
Sağlık İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde vaka sayılarının 23 Nisan'a kadar yükselişini sürdürdüğünü belirterek, "Ancak sonrasında alınan tedbirler ve sıkı denetimlerle ciddi bir düşüşe geçmiştir. En son açıklanan veriye göre 100 bindeki vaka sayısı 32.53'e düştü. Devam eden düşüş eğilimi Antalya için çok başarılı bir sonuçtur" dedi.
YOĞUN BAKIMDA DOLULUK YÜZDE 27
Antalya'nın 2020 Mart'tan itibaren koronavirüs sürecindeki verilerle ilgili de genel bilgiler veren Dr. Ünal Hülür, "2020 Mart ayından bugüne kadar Antalya'da virüs tespit edilen 145 bin 544 vaka oldu. 1 milyon 395 bin 135 kişi tedavi edildi. Şu an yoğun bakımda 94 hasta var. Alınan tedbirler ve aşılama çalışmalarıyla birlikte ilimizin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 27'dir. İlimizde pandemi süresince hiçbir zaman yoğun bakım yatak sıkıntısı yaşanmadı. Bugüne kadar Antalya'da 1 milyon 465 bin 183 yurtdışı çıkışlı turiste PCR testi yapıldı" dedi.
AŞI SAYISI 1.2 MİLYONU GEÇTİ
Şu ana kadar Antalya'da aşı yapılan kişi sayısının 1 milyon 200 bin 889'a ulaştığını söyleyen Dr. Hülür, bunlardan şu ana kadar tespit edilen verilere göre 808 bin 99 Sinovac, 205 bin 13 Biontech aşısı yapıldığını kaydetti. Hülür, Ülkemizde ve ilimizde bu güne kadar sağlıkçılar, huzurevi ve bakımevi sakinleri ve çalışanları, 55 yaş üzeri nüfus ve eşleri, öğretmenler, polis ve jandarma, adliye mensupları ve çalışanları, turizm çalışanları, basın mensupları, sağlık durumundan öncelikli olanlar yani kronik hastalığı olanlar ve sağlıkçıların eşlerine aşı yapıldı" dedi.
TURİZMDE AŞI ORANI YÜZDE 74
Tedbirler kadar aşı çalışmalarının da hastalığın seyrinde çok olumlu katkıları olduğuna işaret eden Dr. Hülür, Antalya'nın kapanma sürecini aşılama çalışmaları açışından da avantaja çevirdiğini, bu süreçte de aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Hülür, turizm çalışanlarında sisteme tanımlananların yüzde 74'ünün 1'inci doz aşısı, yüzde 55'inin de 2'nci doz aşısının uygulandığını belirtti.
AŞI OLMAYAN YÜZDE 15
Aşı hakkı olmasına rağmen aşı yaptırmayanlarla ilgili bilgi veren Dr. Ünal Hülür, yaş ve risk grubuna göre aşı tanımlaması yapılıp randevu alanların aşılarının yapıldığını, kişi o gün gelmese bile aşısının ertesi gün de yapılabildiğini söyledi. Aşılama sırası gelip de henüz randevu almayanların ortalamasının ise yüzde 15 olduğunu açıklayan Hülür, Randevu almayanlar da çağrı merkezimiz tarafından aranmakta, aşı ikna ekiplerimiz tarafından ziyaret edilmektedir" dedi.
YERLEŞİK YABANCILAR
Turistik bir merkez olması nedeniyle 100 binin üstünde ikamet eden yabancı nüfusa yönelik de risk ve yaş grubuna girenlerin randevularını alarak aşılarını yaptırabildiğini belirten Ünal Hülür, yerleşik yabancılar dışında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yaş ve risk grubuna girenlerin aşılamalarının yapılabildiğini söyledi.
NORMAL HAYATA DÖNMEK İSTİYORUZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla aşılama çalışmalarının bir kampanyaya dönüştürülerek tüm sağlık camiası olarak kolları sıvadıklarını belirten Dr. Ünal Hülür, şu çağrıda bulundu: En kısa ve en hızlı sürede tanımlanan yaş ve risk gruplarının aşılanmalarını tamamlayarak hep birlikte pandemi öncesi normal hayatımıza dönmek istiyoruz. Vatandaşlarımız tarafından mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması ve aşı sırası gelenlerin vakit kaybetmeden aşısını yaptırması ile birlikte ilimizin vaka sayıları hızla düşecektir. Önümüzdeki günlerde de aşılama çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecektir. Sırası gelen vatandaşlarımız güvenle aşılarını istedikleri sağlık kuruluşunda randevu alarak yaptırabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
- Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...
- Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...
- Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...
- Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...
- LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- Ve sonunda belli oldu! Başvurup kabul edilenlere 100.000 TL hibe verilecek! Şartları ise...
- Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
- Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...
- Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...
- İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...