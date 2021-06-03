Antalya Valiliği kararı duyurdu! Bir yasak daha kalktı

AŞI SAYISI 1.2 MİLYONU GEÇTİ

Şu ana kadar Antalya'da aşı yapılan kişi sayısının 1 milyon 200 bin 889'a ulaştığını söyleyen Dr. Hülür, bunlardan şu ana kadar tespit edilen verilere göre 808 bin 99 Sinovac, 205 bin 13 Biontech aşısı yapıldığını kaydetti. Hülür, Ülkemizde ve ilimizde bu güne kadar sağlıkçılar, huzurevi ve bakımevi sakinleri ve çalışanları, 55 yaş üzeri nüfus ve eşleri, öğretmenler, polis ve jandarma, adliye mensupları ve çalışanları, turizm çalışanları, basın mensupları, sağlık durumundan öncelikli olanlar yani kronik hastalığı olanlar ve sağlıkçıların eşlerine aşı yapıldı" dedi.