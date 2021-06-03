Son dakika | FETÖ'nün Başkan Erdoğan'a suikast timine ceza yağdı
Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari tutuklu 37 hükümlünün, 'nitelikli yağma' suçundan yargınladığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Sanıkların tamamına, 15'er kez 18'er yıl hapis cezası verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timindeki 1'i firari tutuklu 37 hükümlünün, 'nitelikli yağma' suçundan yargınladığı Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Sanıkların tamamına, 15'er kez 18'er yıl hapis cezası verildi.
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