03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | CHP'li İBB'nin sorumsuzluğu belgelendi! Atların ölümünde büyük ihmal

Son dakika | CHP'li İBB'nin sorumsuzluğu belgelendi! Atların ölümünde büyük ihmal

İBB'nin satın aldığı atlar bakımsızlıktan ölmeye devam ediyor. 2019'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ne baskın düzenlediği ortaya çıktı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
ABONE OL
Son dakika | CHP'li İBB'nin sorumsuzluğu belgelendi! Atların ölümünde büyük ihmal

Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı atlar birer birer ölüyor. Önceki gün ahırlara hapsedilen atlardan biri daha öldü. Adalar Belediyesi'nin, 2020'de atlara kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle ceza aldığı ortaya çıktı. İBB sorumluluğundaki atlar ölmeye devam ederken, yeni bir skandal daha patlak verdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Aralık 2019'da yaptığı ani denetimlerde, Adalar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nün kayıt dışı ilaç bulundurduğu ve veteriner hekim Mustafa Ün'ün bu ilaçları kullandığı tespit edildi.

HAYVANLARIN ÖLÜMÜ BİLE BİLE GELMİŞ!
Skandalın ortaya çıkması üzerine Adalar Belediyesi, "Veteriner hekimimiz Mustafa Ün, o denetimler sırasında belediyemizde çalışmıyordu" iddiasında bulundu. Ancak denetime konu olan tutanaklarda veteriner Mustafa Ün'ün adının yer alması belediyenin iddialarını çürüttü.

Kayıt dışı ilaç kullanımı nedeniyle Adalar Sulh Ceza Hâkimliği'nin, 2020'de Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ne 11 bin 368 TL idari para cezası kestiği öğrenildi.

Peş peşe yaşanan skandalların yanı sıra Adalar Belediye Başkanı 'ün, satın alınan 978 attan 226'sının İstanbul'da ölmesi, 99'unun 'da kaybolması ve 1'inin ölmesine ilişkin suskunluğunu sürdürmesi dikkat çekiyor.

CHP Adalar İlçe Başkanı 'ın, Adalar Belediyesi veterineri Mustafa Ün'le yoğun irtibatının olduğu da ortaya çıktı.

İBB satın almıştı! İşte vahşetin yeni fotoğrafları İBB SATIN ALMIŞTI! İŞTE VAHŞETİN YENİ FOTOĞRAFLARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA