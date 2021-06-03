Son dakika | CHP'li İBB'nin sorumsuzluğu belgelendi! Atların ölümünde büyük ihmal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı atlar birer birer ölüyor. Önceki gün ahırlara hapsedilen atlardan biri daha öldü. Adalar Belediyesi'nin, 2020'de atlara kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle ceza aldığı ortaya çıktı. İBB sorumluluğundaki atlar ölmeye devam ederken, yeni bir skandal daha patlak verdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Aralık 2019'da yaptığı ani denetimlerde, Adalar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nün kayıt dışı ilaç bulundurduğu ve veteriner hekim Mustafa Ün'ün bu ilaçları kullandığı tespit edildi.