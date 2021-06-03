Son dakika | CHP'li İBB'nin sorumsuzluğu belgelendi! Atların ölümünde büyük ihmal
İBB'nin satın aldığı atlar bakımsızlıktan ölmeye devam ediyor. 2019'da İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ne baskın düzenlediği ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı atlar birer birer ölüyor. Önceki gün ahırlara hapsedilen atlardan biri daha öldü. Adalar Belediyesi'nin, 2020'de atlara kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle ceza aldığı ortaya çıktı. İBB sorumluluğundaki atlar ölmeye devam ederken, yeni bir skandal daha patlak verdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, Aralık 2019'da yaptığı ani denetimlerde, Adalar Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'nün kayıt dışı ilaç bulundurduğu ve veteriner hekim Mustafa Ün'ün bu ilaçları kullandığı tespit edildi.
HAYVANLARIN ÖLÜMÜ BİLE BİLE GELMİŞ!
Skandalın ortaya çıkması üzerine Adalar Belediyesi, "Veteriner hekimimiz Mustafa Ün, o denetimler sırasında belediyemizde çalışmıyordu" iddiasında bulundu. Ancak denetime konu olan tutanaklarda veteriner Mustafa Ün'ün adının yer alması belediyenin iddialarını çürüttü.
Kayıt dışı ilaç kullanımı nedeniyle Adalar Sulh Ceza Hâkimliği'nin, 2020'de Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 13. maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle Adalar Belediyesi'ne 11 bin 368 TL idari para cezası kestiği öğrenildi.
CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, Adalar Belediyesi veterineri Mustafa Ün'le yoğun irtibatının olduğu da ortaya çıktı.
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