03 Haziran 2021, Perşembe
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Son dakika: Başkan Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, heyetiyle 'nde bir araya geldi. Görüşmeye, Genel Başkanvekilleri ile da katıldı.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Yeni Azerbaycan Partisi heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da yer aldı.

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