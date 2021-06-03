03 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri "TSK, harekat bölgelerinde çevreye zarar veriyor" iddialarına yalanlama

"TSK, harekat bölgelerinde çevreye zarar veriyor" iddialarına yalanlama

kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'ın kuzeyindeki harekat bölgelerinde yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiğine" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Söz konusu iddiaların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, huzur ve güvenliği hedef alan terör gruplarına karşı başarı ile yürüttüğü operasyonları gölgelemek ve olumsuz algı yaratmak amacıyla ortaya atıldığı bildirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.06.2021
ABONE OL
TSK, harekat bölgelerinde çevreye zarar veriyor iddialarına yalanlama

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgelerinde yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiğine" yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu iddiaların kahraman Mehmetçiğin terör gruplarına karşı başarı ile yürüttüğü operasyonları gölgelemek ve olumsuz algı yaratmak amacıyla ortaya atıldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak kuzeyindeki harekat alanlarındaki yol yapım çalışmaları sırasında ağaçları kestiği ve çevreye zarar verdiğine" yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, geçmişte olduğu gibi bugün de yürüttüğü bütün faaliyetlerde çevre ve tabiat varlıklarının zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterdiğini vurgulayan kaynaklar, "Söz konusu iddialar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asil milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan terör gruplarına, oluşumlarına karşı başarı ile icra ettiği operasyonları gölgelemek ve olumsuz algı yaratmak amacıyla yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA