SON DAKİKA: AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten kritik açıklamalar
SON DAKİKA HABERİ | AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, Marmara’daki deniz salyası sorunu partide yakından takip ettiğimiz bir meseledir. Ortaya çıkan tablo radikal bir şekilde müdahale etmek gerektiğini gösteriyor." dedi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.
SON DAKİKA | Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Burada sadece birtakım vekalet, enerji savaşlarına, güç ilişkilerine dönük olarak terör örgütlerinin çeşitli hareketleri sözkonusudur. DEAŞ'a karşı hareket ediyor diye PKK'yı meşrulaştırılan, yarın bir gün başka bir terör örgütüne karşı olduğu için DEAŞ'ı meşrulaştıracaklardır.
Terör örgütü mevzi kaybettikçe siviller, tarihi kültürel yapılar hedef alıyor diye propaganda yapmaktadır. Geçmişte Mehmetçiğe, TSK'ya bu yönde atılan iftiraların hepsi tek tek çürütülmüştür. Bu propagandaların en çok müşteri bulduğu yerler terör örgütlerine destek vermekte çekinmeyen ülkelerdir.
(Terörle mücadele operasyonları) 8500'den fazla hedef imha edilmiştir. DEAŞ'a yönelik en büyük mücadeleyi biz verdik.
Eren operasyonları 15 ayrı yerde devam ediyor. PKK terör örgütüne çok ağır zaiyatlar veriliyor. Şimdiye kadar DEAŞ'a karşı 570'e yakın, FETÖ'ye 5 bine yakın operasyon gerçekleştirilmiştir. TSK, Emniyet, Jandarma personelimiz kahramanca görevinin başındadır.
Her geçen gün berraklaşan şey şudur, bazı ülkeler geçmişte Afganistan'da yaptıkları gibi terör örgütlerini vekalet savaşları olarak kullanarak bir sonuca varmayı düşünüyorlar. Bütün bu gelişmelerin varacağı hiçbir yer yoktur. Terör örgütüne destek verenler sadece bu utançla karşı karşıya kalacaktır.
İHA VE SİHA'LARA YOĞUN TALEP VAR
Her gün uluslararası basında analizler yer alıyor. İHA ve SİHA'lara yoğun talep var. Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de gemimiz ile etkinlik sağlanacak. Aynı zamanda doğal afetlerde de kullanılabilecek. 200'e yakın firma katkı sağlıyor. Yakın zamanda tamamlanacak.
SIFIR ATIK PROJESİ'NE ÖDÜL
Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde birçok çevre projesi yürütülüyor. En önemlisi bu atık projesi ile ilgili olan mesele. Emine Erdoğan hanımefendiye BM tarafından ödül verildi. Türkiye'nin bu konuda öncülüğü takdir ediliyor.
"MARMARA'DA MÜSİLAJ TEDİRGİN EDİCİ"
Son derece tedirgin edici ve tahammül edemeyeceğimiz bir kirliliğe işaret ediyor. Ortaya çıkan tablo radikal bir şekilde müdahale etmek gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu atık yüzeyden temizlense bile tekrar tekrar ortaya çıkıyor. En yakından takip ettiğimiz meselelerden biridir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yarın bir çalıştay düzenleyecek. Birçok noktadan örnekler alındı. Çok kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Bu hafta sonu çalıştayın sonuçları paylaşılacak. Konuyu yakından takip etmeye devam ediyoruz.
"MÜZİSYENLERE DESTEK SÜRECEK"
Pandemi çerçevesinde çeşitli tedbirler alınıyor. Burada istiyoruz ki herkes olumlu etkilensin. Bu çerçevede çeşitli sektörlere Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla destek devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçı, tiyatrocu ve müzisyenlere verdiği destek önemlidir. 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor.
Müzisyen arkadaşlarımıza destek sürecektir. Tüm sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı, seslerini duyduğumuzu ifade etmek isterim. Tiyatrolarımıza verilen destek önemli. Şimdiye kadar 37 milyon destek sağlandı. 1 Temmuz-20 Eylül tarihleri arasında 25 milyon turne desteği olacak.
İSRAİL'İN İHLALLERİ
Batı Şeria'da yine bir temel atma töreni görüyoruz. Bunu en şiddetli şekilde kınıyoruz. Batı Şeria'da yasa dışı konutlara son verilmesi gerekiyor.
SORU VE CEVAP KISMI
YENİ ANAYASA ARAYIŞI
Yöntem şöyle olacak, AK Parti tamam dediğin noktada Cumhur İttifakı MHP ile paylaşılacak. Sonra ortak bir uzlaşı ortaya çıktığında diğer partiler ile paylaşılacak. Çalışmalar bitmek üzere. 80 darbesinden beri Türkiye anayasa meselesini tartışıyor. Yeni anayasa Türkiye'nin gelecek nesillere borcudur.
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