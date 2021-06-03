SON DAKİKA: AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik’ten kritik açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Burada sadece birtakım vekalet, enerji savaşlarına, güç ilişkilerine dönük olarak terör örgütlerinin çeşitli hareketleri sözkonusudur. DEAŞ'a karşı hareket ediyor diye PKK'yı meşrulaştırılan, yarın bir gün başka bir terör örgütüne karşı olduğu için DEAŞ'ı meşrulaştıracaklardır.

Terör örgütü mevzi kaybettikçe siviller, tarihi kültürel yapılar hedef alıyor diye propaganda yapmaktadır. Geçmişte Mehmetçiğe, TSK'ya bu yönde atılan iftiraların hepsi tek tek çürütülmüştür. Bu propagandaların en çok müşteri bulduğu yerler terör örgütlerine destek vermekte çekinmeyen ülkelerdir.